培養動盪時代的國際貿易菁英　國企班助你掌握未來

▲114年經濟部ITI國企班開放報名至4月8日。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會指出，全球地緣政治的緊張局勢、供應鏈重塑，乃至貿易環境瞬息萬變，無一不對台灣企業構成壓力。面對挑戰，企業急需具備國際觀及職場韌性的專業人才開拓市場、推動產業升級，經濟部國際貿易署委託貿協辦理的ITI國際企業經營班(國企班)致力於培養具備產業洞察力、精準商務溝通能力與敏捷應變能力的外貿菁英，幫助企業在變局中求勝。

國企班以紮實商務英語與產業實務結合著稱，學員精通國際貿易與跨國商業文化溝通，成為企業爭相延攬的對象。2025年度國企班以「外語精訓」、「商業實務」為雙核心，在緊湊的一年學習中，課程將以「洞察全球」、「策略布局」、「永續經營」、「拓商溝通」及「敏捷決斷」等五大領域課程環環相扣，組成一套完整的學習系統，培養學員從宏觀視野到實戰應用的全面能力，打造在動盪人工智慧時代下無可取代的競爭力。

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國企班今年首創與國立台北大學商學院合作，推出AI應用數位行銷與商務實戰課程。學員將學習如何運用AI工具提升數據分析能力、優化國際市場策略，並掌握數位行銷的最新趨勢。這次合作為學員提供前沿的數位商務知識，確保其競爭力與全球市場接軌。



國企班更在結業前舉辦一系列人才媒合活動，協助學員順利進入職場。近7000位校友在業界享有極高口碑，眾多校友更選擇創業，成為產業領袖。他們一致認為，國企班所教授的語言能力、商務知識與業務開發技能，乃成功的關鍵。

在政府推動台灣成為人工智慧島的政策下，國企班緊扣國家發展方向，培養學員在國際貿易、AI數位行銷與全球商務決策的綜合實力。學員將成為具備新世代技能的菁英，引領企業在動盪時代開創新局。

2025年度國企班招生，即日起報名截止至2025年4月8日。無論你是渴望提升自我競爭力的專業人士，還是期待在國際舞台大展身手的職場新星，國企班都將是你投資未來的最佳選擇。加入我們，掌握未來商機，成為企業在國際市場中的關鍵力量！立即報名，掌握未來商機！詳情請見國企班官網或聯繫外貿協會。