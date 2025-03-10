華航去年每股賺2.38元　寫歷年新高

▲華航A350。（圖／華航提供）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）公告2024年財報，全年合併營收為2038.79億元，稅後淨利為143.83 億元，EPS為2.38 元，營收、獲利、EPS皆刷新開業以來新高。

華航表示，2024年旅遊市場暢旺，客運需求維持高檔，華航積極拓展航網布局，持續新增航點及加密重點航線，開啟直飛西雅圖及復飛鹿兒島，並再引進4架A321neo及1架A350客機提升運能，致使全年客運收入達1,279.19 億元，年增10.54 %。貨運市場Q2起受惠電商及電子產品供貨持續增加，截至Q4貨運市場量價齊揚，整體貨運收入較前一年增加6.24 %。

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華航指出，為滿足旅運需求，3／30起將陸續增加台北往返高松、鹿兒島、首爾、釜山、維也納、雅加達、胡志明市等航班，提供旅客更多航班的便利性；台北-廣島則是優化航班時間，旅客更有彈性安排旅遊。

為擴大服務南部旅客，3／30起高雄-成田全面採用A321neo機型執飛，體驗商務艙全平躺、機上Wi-Fi與全機個人隨選影音服務，也有機會搭乘到皮卡丘彩繪機CI；另外，高雄-重慶將於4月復航，飛往沖繩也有增班計畫。

貨運部分，華航指出，777F貨機今年10架將全數到位，運力提升有助營運成長動能；同時持續健全整體航網布局，2月已開闢北美貨運新航點加拿大多倫多，擴展貨運版圖，創造需求、衝刺業績，靈活運用國內最大的貨運機隊與完善服務，持續提升裝載率及精進收益管理，站穩台灣航空貨運領先地位。