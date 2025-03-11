川普嚇壞台股！指數殺破年線後收斂　專家示警「短線避戰」

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

川普關稅政策不確定性引發市場對於美國經濟陷入衰退擔憂，今（11）日台股跳空開低，一度大跌680多點，摜破22231點年線支撐，由於川普對於關稅實施搖擺不定，投資專家建議，在市場尚未完全反映關稅利空之際，短線投資者宜按兵不動，至於長線投資、資金部位大者，不妨利用利空測底之際逢低布局。

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，自從川普就任總統以來，對於全球股市唯一影響因子就是關稅，關稅戰火從墨西哥、加拿大開始，但是其間川普態度相當搖擺，一下子要課、一下子又延期，近期還談到不排除關稅政策不確定性引發經濟衰退的可能性，這是造成今日股市大跌的主因。

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華南永昌投顧董事長儲祥生則說，川普點燃關稅戰火可能擴及歐洲、東南亞，要求製造業回歸美國，此舉可能破壞長期以來，全球製造有效率生產，一旦製造業回到美國，可能面臨通貨膨脹，民眾不願消費局面，這是目前大家所擔心。

面對川普關稅不確定因素，蔡明翰說，目前國際股市處在政治盤當中，股市漲跌都只看川普言行，籌碼面、技術面參考性並不高，現階段最好利空測底，讓要出場的人都出場，而且成交量要能有效地縮小。

儲祥生觀察，近期台股震盪，過去二年漲多CoWoS、CFO光通訊等族群，回檔壓力較重，部份資金則是流向沒有漲到傳統類股，長期投資人不妨利用利空測底之際，逢低布局投資投資價值浮現的個股。

