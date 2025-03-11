快訊／黃仁勳2025電腦展演講細節曝光！　5／19北流登場

▲黃仁勳將於電腦展發表首場主題演講。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會今(11)日宣布NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳將於COMPUTEX 2025發表首場主題演講，分享AI與加速運算技術的最新進展與突破。

本次主題演講將於5月19日(星期一)台灣時間上午11點在台北流行音樂中心舉行，並同步進行線上直播，可至COMPUTEX Keynote 網站觀賞回放。

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身為AI領導者，NVIDIA持續在加速運算、實體AI、代理AI及科學發現等領域突破創新的極限，將過去的不可能變成今日的真實。與會者將有機會深入了解NVIDIA如何以AI形塑未來，並與業界領袖交流，共同打造更美好的未來。

COMPUTEX長期以來展現台灣蓬勃發展的科技生態系，並已發展成為在全球擴展人工智慧所必需的尖端系統的關鍵平台。在本次展會上，眾多科技企業將展示採用 NVIDIA 技術的創新產品，攜手推動科技與 AI 生態系的快速成長。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，邀集近1,400家廠商、使用約4,800個攤位高達8萬平方公尺的展示面積，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題。COMPUTEX 主題演講（Keynote）將於4月開放報名，歡迎業者及有興趣人士踴躍參與。