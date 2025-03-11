萬海去年EPS16.89元、股利3.5元　未來6年有33艘新造船加速節能減排

▲萬海未來6年有33艘新造船交船。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運(2615)今(11)日董事會通過2024年度財報，累計全年合併營收為1,617.99億元，年增61.44%，歸屬母公司稅後淨利新台幣474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第三高。萬海今年到2030年共有33艘新造船交船，加速推動ESG節能減排，船隊汰舊換新，因為資本支出高，現金股利決定僅配發3.5元，配發率20.72%。

第四季單季稅前淨利為新台幣180.35億，歸屬母公司單季稅後淨利新台幣127.86億，EPS為4.55元，第四季受惠於運價較去年同期有所增長、公司船舶調度得宜及匯兌利益對獲利有所挹注。此外，考量公司長期營運及資本支出，為確保公司永續經營，並因應未來景氣變化，提昇萬海未來經營競爭能力，本年度預計配發現金股利3.5元，後續將提請股東會決議。

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根據IMF最新發佈的《世界經濟展望》，2025年和2026年的全球經濟成長預測值為3.3%，全球經濟增長預計將保持穩定，並反映美國的經濟增長依然強勁，以及全球的通膨持續下行。 另外，根據貨櫃航運資料供應商Container Trades Statistics Ltd.（CTS）最新公布的2024年度報告，全球貨櫃運量較2023年增長6%，總計達到183.2 million TEU，其中，2024年5月、8月及12月的單月裝載量突破1,600萬TEU，創歷史新高。2024年北美和遠東扮演了關鍵角色，北美 在2024 年的進口增長最為顯著，同比增長 12%。遠東地區對北美的出口增長14%，儘管面臨疫情、經濟不確定性和政治風險，全球貨櫃市場仍展現了強勁的韌性以應付未來的挑戰。

展望2025年度，專業研調機構Alphaliner預估，2025年艙位供給增長5.7％、貨量需求成長2.5％，Drewry 則預估今年的艙位供給成長4.9％、貨量需求成長2.8％，兩大機構預測今年的運力供給增長相對於去年已減緩許多。



公司2025年有3艘13,000TEUs新造船舶將下水運營，並規劃持續淘汰老舊船舶及退租高價租船提升競爭力，以優化船舶運行效率，並積極回應各界對於航運業對ESG節能減排的期待。

2026~2030年公司預計接收新造船共30艘 (7,000 TEUs : 2艘；8,000 TEUs : 16艘；8,700 TEUs : 4艘；16,000 TEUs : 8艘），共計新增運力30.5萬TEUs，顯示公司仍持續看好長期航運市場需求。

展望2025年上半年，市場持續受美國關稅政策不確定性、俄烏及中東地緣政治與紅海通行仍有風險..等因素影響。此外，各國貿易政策不確定性，持續影響各國及區域間的進出口狀況。公司將實時檢視個別市場需求變化來因應調整航線及船舶布局，以優化公司經營成果。