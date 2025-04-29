Arm參與COMPUTEX 2025系列活動　分享邁向AI新世代的科技願景

▲Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey，將在COMPUTEX 2025聯名活動Arm前瞻技術高峰演講中進行分享。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會今(29)日宣布Arm將在COMPUTEX 2025舉行聯名活動，於展前一天5月19日在台北漢來大飯店舉辦Arm前瞻技術高峰演講，由Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題分享觀點，剖析從雲端到邊緣的市場潛力與商機，以及半導體產業如何攜手合作，邁向下一個AI世代。

人工智慧已成為推動世界變革的核心力量。對於正在塑造未來的科技業者與決策者而言，現階段的選擇比以往更加明確且關鍵，包括選用具備可擴展性的運算架構，以及在效率、安全與普及性之間取得最佳平衡，將AI應用部署在最關鍵的場域。

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這些關鍵抉擇，正逐步形塑未來數個世代在科技、經濟與社會層面的發展路徑。面對這波轉型浪潮，Arm正攜手全球夥伴推動人工智慧的發展進程。在這場活動中，Arm將分享如何從晶片設計、軟體開發、雲端與邊緣平台，以其先進技術結合生態系夥伴，持續打造一個蓬勃且不斷進化的生態系，共同定義新一代人工智慧體驗。

此外，在本屆COMPUTEX論壇中，Arm終端產品事業部產品管理副總經理James McNiven也將在5月21日於南港展覽館二館舉行的【生成式AI再進化】論壇中，以「智慧的擴展性：AI未來的關鍵需求」為題發表演說。

隨著生成式AI革命的持續推展，「能源」可說是核心議題，AI的模型變得更大、更強，其運算需求也相對急遽增加，導致功耗上升，並對基礎設施運作造成極大壓力。Arm將在此演說中探討如何透過高效能的運算架構、開放的生態系與最佳化的軟體設計，有效提升運算效率並實現 AI 的永續發展，確保AI能在未來持續普及、靈活擴展，以發揮其無限的潛力。

Arm前瞻技術高峰演講及COMPUTEX論壇兩場活動皆已開放報名，貿協歡迎業界蒞臨現場，掌握邁向AI世代的新藍圖。

COMPUTEX 2025以「AI Next」為主軸，將於5月20日至5月23日於台北南港展覽館1、2館登場，吸引近1400家廠商，聚焦「智慧運算&機器人」、「次世代科技」及「未來移動」三大主題，最新活動資訊可至官網 www.computextaipei.com.tw查詢。