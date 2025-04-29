0050、0056今年以來淨申購雙破千億 佔全體台股ETF買盤約6成

台股受關稅議題影響修正，投資人把握長線布局機會，積極加碼元大台灣50（0050）與元大高股息（0056），推升兩者2025年以來淨申購金額雙雙突破千億元，佔全體台股ETF買盤約六成，為資金低接首選標的。

去年11-12月千萬發票最後得主現身 財部證實已領獎

去年11-12月統一發票千萬特別獎即將在今年5月5日兌領期滿，由於有民眾在桃園龜山區花210元吃麵中千萬大獎遲遲未領，遭財政部發布「協尋令」，財政部指出，最後一名未領獎者已在本周一完成兌領程序，呼籲其他獎項未領者要記得把握時間領錢。

永豐金股東會紀念品「金元包」開領 全台45處據點曝光

擁有40萬股民的永豐金（2890）2025年股東會將於5月29日舉行，股東會紀念品「金元包」於昨（28）日起至5月23日止（星期例假日除外）上午9點至下午4時永豐金委託永豐金證券受託代理場所領取。

三星三年內量產下一代VCT DRAM 目標「跳代」超車SK海力士

據外媒報導，韓國三星電子已確定了三年內量產下一代VCT DRAM的計畫。據業內人士27日透露，三星電子半導體（DS）部門管理層已經敲定了這一路線圖，並已開始認真進行該產品的量產工作。

台灣若發生「西葡大停電」有解？ 郭智輝：經濟部都有準備

西班牙跟葡萄牙發生大規模停電，若未來台灣發生這樣的事情該如何因應？經濟部長郭智輝今（29）日表示，要發生這種大停電應該都是人為破壞，經濟部在這個部分都有一些防備的措施，也有智慧調度，在電源的管理上面是有準備的。

國光生「老鼠」之亂後急換股東會紀念品 氣密罐改超商200元卡

擁有逾7.2萬股民的生技股國光生（4142）本月傳出「老鼠橫行」爭議，公司先向外說明為去年凱米颱風發生實驗鼠運送問題，與公司疫苗產製無關，今（29）日突然公告更換股東會紀念品，由原本的「氣密保鮮罐」換成「統一超商200元商品卡」。

可成公司派聲明反擊 強調一向誠信經營、依法治理

可成公司派和外資之爭持續延燒，可成（2474）今日表示，針對特定股東，對公司提出不實評論與質疑，可成發布聲明反嗆外資股東沒有和公司溝通對話，更強調本公司一向秉持誠信經營、依法治理的原則，持續創造長期價值，並致力於全體股東的共同利益。

經濟部核准國巨收購日本公司等3大對外投資 未見台積電赴美案

經濟部投資審議會今（29）日召開第19次會議，會中計核准重大投資案件計6件，包括3件僑外投資金額共136.4億元，以及3件對外投資金額共9.9億美元（約新台幣319億元），其中以國巨（2327）以新台幣約175.97億元收購日本上市公司金額最高，不過並未包括台積電（2330）赴美投資案。

Arm參與COMPUTEX 2025系列活動 分享邁向AI新世代的科技願景

外貿協會今(29)日宣布Arm將在COMPUTEX 2025舉行聯名活動，於展前一天5月19日在台北漢來大飯店舉辦Arm前瞻技術高峰演講，由Arm資深副總裁暨終端產品事業部總經理Chris Bergey以「雲端至邊緣：共築在Arm架構上的人工智慧發展」為題分享觀點，剖析從雲端到邊緣的市場潛力與商機，以及半導體產業如何攜手合作，邁向下一個AI世代。

蔡司參展COMPUTEX 下月宣布第二階段投資台灣計畫

德國光學技術大廠蔡司今日宣布將參與COMPUTEX，展示AI伺服器解決方案ZEISS METROTOM CT斷層掃瞄系統，透過非破壞性掃描無損檢測，協助供應鏈提升AI伺服器檢測效率與品質，同時蔡司也表示，會加大在台投資，去年宣布10年內會投資台灣超過新台幣100億元，目前第一階段斥資3億元，於竹科打造創新中心，已於去年6月落成啟用，遞案階段投資計畫將於下月宣布。