經濟部核准國巨收購日本公司等3大對外投資　未見台積電赴美案

▲經濟部。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
經濟部投資審議會今（29）日召開第19次會議，會中計核准重大投資案件計6件，包括3件僑外投資金額共136.4億元，以及3件對外投資金額共9.9億美元（約新台幣319億元），其中以國巨（2327）以新台幣約175.97億元收購日本上市公司金額最高，不過並未包括台積電（2330）赴美投資案。
經濟部說明，對外投資部分，宏碁（2353）以8604.8萬美元（約新台幣27.7億元）取得英屬開曼群島EMBEDDED CITY LIMITED 100％股權，間接取得振樺電（8114）股權，從事經營POS系統、KIOSK多媒體事務機及工業電腦應用業務。
另還有國巨（2327）以777.9億日圓（約新台幣175.97億元），公開收購日本上市公司SHIBAURA ELECTRONICS CO., LTD.最高100％股權，從事經營熱敏電阻感測器製造及銷售業務；以及祥碩（5269）以3.91億美元（約新台幣125.95億元）取得美國TECHPOINT, INC. 100％股權，從事積體電路設計業務。
經濟部指出，僑外投資部分，荷蘭商ASML以26.19億元增資西盟科技，從事經營半導體雷射光源設備安裝及零組件銷售、維修業務；日商住友商事株式會社以22.7億元增資台灣國際住商電子，從事半導體材料及電子零件材料進出口貿易、銷售服務；以及英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN）以87.5億元增資巔峰海景投資，並以其中83億元增加轉投資海能國際，從事風力發電業務。
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