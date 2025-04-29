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南山人壽6月改選董事　董事長尹崇堯發債300億

南山人壽董事長尹崇堯本身熱愛路跑，近期南山人壽陸續以冠名、贊助大型馬拉松活動，尹董現身賽場，對於他擔任董座三年來引領著南山大步邁前的成果，備受各界關注。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽董事長尹崇堯本身熱愛路跑，近期南山人壽陸續以冠名、贊助大型馬拉松活動，尹董現身賽場，對於他擔任董座三年來引領著南山大步邁前的成果，備受各界關注。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「南山人壽上市一直是潤泰集團總裁尹衍樑之夢，相信尹董在完成2026年順利接軌國際會計新制之後，應該很快就有計畫出爐。」CTWANT記者採訪多名業界人士，除了「勞資案」、「雙胞工會」等變數，南山人壽遲遲未提上市「應該還有其他考量」。

南山人壽（5874）將在6月11日召開股東會，全面改選董事，可望順利連任董座的尹崇堯將面臨二大挑戰，今年能否完成共300億發債並於2025年底接軌IFRS17與新清償能力指標ICS，以及是否有上市規劃時間表，這將是潤泰集團少東、41歲的尹崇堯接班路上重要指標。

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CTWANT調查，2011年南山人壽易主由潤泰集團與寶成集團合資的「潤成投資控股」買下AIG集團股權並公開發行迄今14年，潤成持有的南山人壽股權約89.55％，潤泰集團相關的潤泰創新國際、潤泰全球、匯弘投資等持股約共逾0.44％；寶成工業持股0.00007％，在9席董事中潤泰占4席、寶成2席、潤成投控1席，2席為自然人董事，包括宏碁電腦創辦人施振榮。

據了解，曾參與保險業資本適足率RBC辦法制訂的重要人物─政治大學風險管理暨保險學系系主任蔡政憲，21日已公告請辭凱基人壽獨董，若無意外，即是會接受南山人壽的獨董提名，蔡政憲是國內保險精算與財務的重要學者，在接軌前夕加入南山人壽，預計會對市場產生新的化學效應。

南山人壽2023年迎接南山人壽60周年，尹崇堯大刀闊斧展現全新的南山企業識別、服務中心等硬體上呈現公司治理企圖心（圖／報系資料、南山人壽提供，CTWANT合成）

南山人壽2023年迎接南山人壽60周年，尹崇堯大刀闊斧展現全新的南山企業識別、服務中心等硬體上呈現公司治理企圖心。

「總裁十多年前與寶成合作買下南山人壽、允諾金管會十年內不得售出等保證後，立即公開發行，還讓員工認股，即希望能儘快看到南山上市。」業界一名高層跟記者說。

然計劃趕不上變化，南山人壽經歷境界保單系統之亂、前董座遭到金管會處分停職，尹崇堯2019年12月開始接掌，而在去年股東會中不再提上市之案的可能進度，轉而強調「先以充實資本為考量」而，預計發行300億元（或等值外幣）公司債部分，已完成第一階段200億募集，美國啟動降息後第二波發行美債等，預計在2025年8月前完成100億發債募集。

尹崇堯喜愛路跑眾所皆知，今年3月參加台北國道馬拉松半馬組，去年11月則是首度舉辦冠名南山人壽台北城市創意路跑，與團隊穩健完成12.5公里賽程，賽後還與媒體暢談人工智慧AI，當時他即再次強調，「希望是在各界祝福之下，進行南山人壽上市案。」

由於外界議論南山人壽上市卡關的勞資案，在去年出現雙胞胎工會之後也開始出現變化，根據CTWANT取得最新消息，台北市南山人壽企業工會正積極與公司取得進一步的協議，結果將在近期揭曉。

與此同時，金融圈盛傳，南山人壽上市大夢拖上十四年，今年三月間金融圈傳出在台新金控、新光金控「新新併」合併後，接下來可以觀察南山人壽與玉山金控的「山山併」合併案。

南山人壽將在今年6月召開股東會暨全面改選董事，公司上市案將是股民們討論焦點。（圖／黃威彬攝）

▲南山人壽將在今年6月召開股東會暨全面改選董事，公司上市案將是股民們討論焦點。

儘管南山、玉山金控兩家公司緊急發布重訊澄清說明，兩家公司目前確實有業務上的合作，並非涉及併購案。CTWANT調查，潤泰集團內部確實有在流傳討論南山人壽、玉山金控的「合作案」，只是事情未來發展都有變數，兩家公司到底是否有在談合併案，引起各界熱烈討論。

盤點尹崇堯接任南山人壽董座三年來，營運表現不差，2024年稅後淨利425億元，年增92％，壽險業界排名第二，資產總值5.6兆元也較去年5.3兆元增加，每股盈餘2.89元部高於前兩年的1.6元、2.28元，仍低於2021年的4.32元。

壽險公會今年8月也將改選，三年前尹崇堯接任南山董座時，曾以初生之犢不畏虎之姿參選過壽險公會理事長，最後由全球人壽董事陳慧遊當選理事長。CTWANT記者去電陳慧遊是否競選連任？他回答樂觀看待同業支持態度意向。可以確定的是，這次改選，尹崇堯並未出馬角逐。

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