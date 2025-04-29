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綜所稅申報5／1起跑　700萬納稅人靠6招在家輕鬆搞定

▲綜所稅申報。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綜所稅申報。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

今年綜合所得稅正式申報將在5月1日上路，將近700萬人報稅戶嚴陣以待，財政部指出，不想出門人擠人的民眾可以透過6大身分驗證機制完成線上申報。

6大身分驗證機制包括：

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一、行動電話認證（限本國人）：輸入身分證字號＋電信業者＋手機門號＋健保卡卡號
★限納稅義務人本人申辦的月租型門號
★認證過程關閉 Wi-Fi，開啟 4G / 5G 行動網路

▲▼線上繳稅攻略。（圖／翻攝財政部臉書）

▲線上繳稅攻略。（圖／翻攝財政部臉書）
⠀⠀
二、戶口名簿戶號+查詢碼：輸入身分證字號＋113 年 12 月 31 日戶口名簿上的戶號＋查詢碼＋出生年月日
★查詢碼如何取得？
1、持已註冊健保卡 / 自然人憑證至超商多媒體資訊機列印
2、用行動電話認證 / 已註冊健保卡 / 自然人憑證 / 電子憑證至財政部電子申報繳稅服務網（https://gov.tw/CUE）線上取得
3、如有稅額試算通知書，首頁有印查詢碼
4、至就近國稅局申請（本人攜帶身分證；委託代辦攜帶雙方身分證＋印章＋委託書）

▲▼線上繳稅攻略。（圖／翻攝財政部臉書）
⠀⠀
三、行動自然人憑證：以電腦上網註冊並綁定手機，以手機指紋或臉部辨識驗證
★初次註冊需自然人憑證＋讀卡機至內政部行動自然人憑證系統（https://fido.moi.gov.tw
⠀⠀
四、已註冊健保卡（含 醫事人員憑證）：搭配密碼＋讀卡機
★初次註冊請至健保署網站、健保快易通APP或至各分署業務組臨櫃註冊
★健保卡如何註冊 https://gov.tw/6xh

▲▼線上繳稅攻略。（圖／翻攝財政部臉書）
⠀⠀
五、自然人憑證：搭配密碼＋讀卡機
★初次申辦請至就近戶政事務所
★自然人憑證FAQ https://gov.tw/CuK
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六、電子憑證：只需密碼
★至金融機構辦理經財政部核准之憑證

財政部指出，目前綜合所得稅網路申報系統已開啟，只要完成身分驗證，就能登入系統下載自己的所得及扣除額資料，注意這只是先查看，5/1-6/30 才能正式申報。

瀏覽器開啟報稅網頁https://tax.nat.gov.tw/alltax.html?id=1
★手機點「手機報稅」；電腦點「Web線上版」
★網路報稅免下載APP、免安裝軟體！

▲▼線上繳稅攻略。（圖／翻攝財政部臉書）

關鍵字： 報稅綜所稅財政部身分驗證線上申報

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