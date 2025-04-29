核三5月除役　經濟部：多部燃氣機組上線運轉、確保穩定供電

▲核三廠外觀。（圖／台電提供）



記者廖婕妤／台北報導

核三廠2號機將於5／17除役，台灣將進入非核家園，不過外界憂心電力不足，更有媒體撰寫系列報導表達擔憂，對此，經濟部今（29）日回應，核電廠40年運轉執照到期除役是依法行政，政府已針對核電如期除役提前準備因應，今年預計有多部燃氣機組可上線運轉；經濟部也提出數字說明，能源轉型空污排放量減幅達7成，並再次澄清台電虧損主因為國際燃料價格大漲，電價未完全反映成本所致，希望各界支持政府編列特別預算補助台電。

經濟部指出，核電是依法如期除役，政府也每年定期檢討電力供需狀況，並妥善規劃整體電源開發，以今年為例，預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩，大於核三2號機95.1萬瓩。除低碳燃氣機組之外，政府也積極推動無碳再生能源，預計2026年11月綠電可達20%，並設定2030年達到綠電30%目標。

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針對外界關心高階核廢料最終處置選址，經濟部表示，4月已成立放射性廢棄物處置專案辦公室，主要任務將提出選址條例草案及相關社會溝通，規劃今年底將選址條例草案送請行政院審查。

經濟部也說明，近年能源轉型減碳減污的具體成果，其中我國電力排碳係數已由2016年0.530公斤CO2e／度，下降至2024年0.474公斤CO2e／度，降幅約10.6％；空污排放部分，台電火力電廠空污排放，也從2016年的10.7萬公噸，降至2024年的3.4萬公噸，空污排放降幅約7成。

經濟部再次澄清，台電近年虧損主因是俄烏戰爭期間燃料價格大漲，政府為了照顧民生沒有足額反映電價，以致台電2024年累虧達4,229億元，經濟部將依審議會決議協助台電爭取立法院預算撥補，希望各界支持。