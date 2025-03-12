台積電爆救英特爾漲幅收斂！漲17元至988元　指數大漲207點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（12日）開高走高，台積電（2330）盤中一度漲逾24元至995元，午盤後傳出將出手救英特爾（Intel）後漲幅收斂，終場以上漲17元至988元作收，加權指數終場大漲207.27點，以22278.36點作收，漲幅0.94％，成交量3391.91億元。

外媒《路透社》獨家披露台積電將與客戶輝達（NVIDIA）、博通（Broadcomm）與超微（AMD）合資救Intel，不過在美國政府規劃中持股不會過半，台積電終場上漲17元來到988元，漲幅1.75％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲100.01點開出，指數開高走高，盤中最高達22391.47點，最低22153.61點，終場收在22278.36點。

其他盤面焦點個股收盤後表現；鴻海（2317）上漲2元至170.5元；聯發科（2454）上漲25元至1410元；廣達（2382）上漲5元來到259.5元；長榮（2603）上漲2元至228.5元。

今天漲幅前5名個股為聯策（6658）上漲7.5元，漲幅9.97％；冠西電（2466）上漲8.3元，漲幅9.95％；華邦電（2344）上漲1.9元，漲幅9.95％；廣宇（2328）上漲4.6元，漲幅9.94％；時碩工業（4566）上漲7.2元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌4.5元，跌幅9.91％；華碩（2357）下跌54元，跌幅8.26％；台榮（1220）下跌1.35元，跌幅7.83％；鼎炫-KY（8499）下跌11元，跌幅6.75％；商億-KY（8482）下跌5.9元，跌幅5.73％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 聯策（6658） 82.7 ▲7.5 ▲9.97％ 冠西電（2466） 91.7 ▲8.3 ▲9.95％ 華邦電（2344） 21.0 ▲1.9 ▲9.95％ 廣宇（2328） 50.9 ▲4.6 ▲9.94％ 時碩工業（4566） 79.8 ▲7.2 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 福懋油（1225） 40.9 ▼4.5 ▼9.91％ 華碩（2357） 600.0 ▼54.0 ▼8.26％ 台榮（1220） 15.9 ▼1.35 ▼7.83％ 鼎炫-KY（8499） 152.0 ▼11.0 ▼6.75％ 商億-KY（8482） 97.1 ▼5.9 ▼5.73％

資料來源：證交所