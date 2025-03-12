台積電爆救英特爾漲幅收斂！漲17元至988元　指數大漲207點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（12日）開高走高，台積電（2330）盤中一度漲逾24元至995元，午盤後傳出將出手救英特爾（Intel）後漲幅收斂，終場以上漲17元至988元作收，加權指數終場大漲207.27點，以22278.36點作收，漲幅0.94％，成交量3391.91億元。
外媒《路透社》獨家披露台積電將與客戶輝達（NVIDIA）、博通（Broadcomm）與超微（AMD）合資救Intel，不過在美國政府規劃中持股不會過半，台積電終場上漲17元來到988元，漲幅1.75％。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大漲100.01點開出，指數開高走高，盤中最高達22391.47點，最低22153.61點，終場收在22278.36點。
其他盤面焦點個股收盤後表現；鴻海（2317）上漲2元至170.5元；聯發科（2454）上漲25元至1410元；廣達（2382）上漲5元來到259.5元；長榮（2603）上漲2元至228.5元。
今天漲幅前5名個股為聯策（6658）上漲7.5元，漲幅9.97％；冠西電（2466）上漲8.3元，漲幅9.95％；華邦電（2344）上漲1.9元，漲幅9.95％；廣宇（2328）上漲4.6元，漲幅9.94％；時碩工業（4566）上漲7.2元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌4.5元，跌幅9.91％；華碩（2357）下跌54元，跌幅8.26％；台榮（1220）下跌1.35元，跌幅7.83％；鼎炫-KY（8499）下跌11元，跌幅6.75％；商億-KY（8482）下跌5.9元，跌幅5.73％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|聯策（6658）
|82.7
|▲7.5
|▲9.97％
|冠西電（2466）
|91.7
|▲8.3
|▲9.95％
|華邦電（2344）
|21.0
|▲1.9
|▲9.95％
|廣宇（2328）
|50.9
|▲4.6
|▲9.94％
|時碩工業（4566）
|79.8
|▲7.2
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|福懋油（1225）
|40.9
|▼4.5
|▼9.91％
|華碩（2357）
|600.0
|▼54.0
|▼8.26％
|台榮（1220）
|15.9
|▼1.35
|▼7.83％
|鼎炫-KY（8499）
|152.0
|▼11.0
|▼6.75％
|商億-KY（8482）
|97.1
|▼5.9
|▼5.73％
資料來源：證交所
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