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2026年台灣國際扣件展搶攻高值化與綠色轉型商機　參展報名中

▲台灣國際扣件展是全台最專業的B2B扣件專業展，2024年展覽匯聚超過300多家業者，吸引近60國9,000名專業買主及國際媒體造訪。（圖／貿協提供）
▲台灣國際扣件展2024年展覽匯聚超過300多家業者，吸引近60國9,000名專業買主及國際媒體造訪。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

面對全球市場需求日益多元，台灣扣件產業正加速轉型，從傳統標準製品邁向高值化與綠色製造，以提升國際競爭力。為協助企業拓展全球市場，由經濟部國際貿易署主辦、中華民國對外發展貿易協會及台灣螺絲工業同業公會共同執行之「台灣國際扣件展(Fastener Taiwan)」將於明(2026)年4月22至24日在高雄展覽館盛大展出，即日起受理參展報名。

名年展出以「永續扣件、精準實踐」為主軸，匯集高值化扣件成品、機械設備、原材料、模具、手工具等領域，滿足全球製造業及工業生產需求，協助業者搶占綠色製造及高端應用市場。

全球產業鏈正面臨重大變革，氣候變遷與碳中和目標推動國際企業加速綠色製造，並要求供應鏈減碳，尤其是歐盟碳邊境調整機制(CBAM)的上路，促使扣件供應鏈加快綠色轉型步伐。此外，國際貿易環境瞬息萬變，關稅政策、貿易戰及地緣政治等因素更牽動企業的全球布局。

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台灣扣件產業憑藉靈活調度、客製化服務、數位化及低碳生產等優勢，強化產品附加價值，積極應對國際挑戰，開創新局。

2026年「台灣國際扣件展」將以「高值化」及「低碳化」兩大核心，展現我國扣件產業在創新研發、智慧製程、低碳生產的最新成果，引領業者擴展電動車、航太、醫療、半導體、建築等應用市場。

該展特別設置「綠色永續區」，展示金屬廢料回收與循環再利用、碳足跡追溯、能源效率提升及綠色生產等技術，鼓勵業者掌握產品的碳足跡，以符合國際市場的環保標準，迎戰CBAM碳關稅挑戰。

「台灣國際扣件展」作為台灣扣件產業拓銷全球市場的最佳平台，上屆展覽成功吸引來自近60個國家9,000名的國內外專業買主，顯示台灣扣件品質備受國際市場肯定。

2026年展覽將擴大海外推廣並開發多元商機，外貿協會將動員駐外單位邀請主要出口市場與應用領域的買主來台採購，並透過一對一採購洽談會，協助參展商爭取國際訂單。

展覽期間亦將舉辦國際論壇、新產品技術發表會等活動，邀請全球專家與產業領袖探討高值化扣件、技術應用及永續發展策略等關鍵議題，促進跨領域的交流合作，助業者掌握產業趨勢，布局全球市場。

2026年「台灣國際扣件展（Fastener Taiwan）」於2025年3月11日起開放報名，歡迎業者踴躍參展，緊扣國際市場商機。報名可洽外貿協會，電話02-2725-5200分機2858、2777；Email: fastener@taitra.org.tw，展覽最新資訊可至官網查詢：www.fastenertaiwan.com.tw。

關鍵字： 國際扣件展高值化綠色轉型參展報名

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