▲聯發科參展EW 2025。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠聯發科（2454）於德國紐倫堡舉辦的Embedded World 2025會上，發布新一代高性能邊緣AI物聯網平台Genio 720和Genio 520。這兩款Genio系列產品專為智慧家庭、智慧零售、工業及商業使用等物聯網裝置設計，支援最新生成式AI模型、人機介面（HMI）、多媒體以及通訊功能。

聯發科物聯網事業部總經理王鎮國表示：「聯發科技Genio 720和Genio 520平台為各類物聯網裝置帶來裝置端的強大且高能效生成式AI運算能力，開啟物聯網創新新時代，提供使用者既流暢又顧及資料安全的使用體驗。此外，透過將NVIDIA TAO工具套件及其他產業廣泛應用AI模型整合至邊緣AI應用中，可協助開發者將其設計拓展到不論是智慧零售顯示器，或是精密的工業人機介面各種不同的產品應用上。」

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▲聯發科參展EW 2025，推出全新物聯網平台Genio 720、520。（圖／記者高兆麟攝）



聯發科表示，Genio 720和Genio 520 擁有優異的邊緣運算性能，其內建的聯發科技第八代NPU，實現最高10 TOPS的性能，為Transformer和卷積神經網路（CNN）模型提供全硬體加速。此外，Genio 720和Genio 520進一步提升記憶體性能，支援上至16GB LPPDR5記憶體，以在邊緣端加速執行高資料量的大語言模型，如Llama、Gemini、Phi、DeepSeek等。在聯發科技廣大的全球生態系之下，開發者能利用業界領先的全球語言模型及通用框架，快速開發多模態生成式AI應用，並加速產品上市時程。

Genio 720和Genio 520採用6奈米製程，整合八核CPU，包括兩個Arm Cortex-A78核心和六個Arm Cortex-A55核心，以優化其性能與能效，其低功耗的設計，適用於不帶風扇及電池供電的行動裝置。

憑藉其一系列先進的多媒體功能，Genio 720和Genio 520特別適用於商用顯示、智慧零售裝置、HMI應用、以及其他具多視窗或多互動需求的裝置。此外，單一平台的軟硬體設計，便於開發者將單項開發成果套用在多種終端應用，並可進行客製化設計，以滿足特定的應用需求。

Genio 720和Genio 520支援開放式標準模組（Open Standard Module，OSM），提供能確保電源及訊號完整性的參考設計，以大幅縮短OSM的開發週期。聯發科技的合作夥伴預計於2025年下半年推出基於Genio 720和Genio 520的OSM方案，以期加速終端產品上市時間。