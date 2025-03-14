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英特爾陳立武分拆代工業務？　 陸行之：可能性很大

▲▼Intel,英特爾。（圖／路透社）

▲英特爾。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

英特爾宣布由前董事陳立武接任執行長，外界關心英特爾晶圓代工業務（IFS）未來是否會分拆，前外資分析師陸行之在臉書提出看法，認為陳立武主張拆分晶圓代工業務的可能性大。

《路透》先前獨家報導，台積電（2330）已向大客戶輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、博通及高通等美國晶片大廠提議，共同組成合資企業，攜手經營英特爾的晶圓製造事業，但台積電持股不超過50%，而隨著陳立武回鍋英特爾，陳立武對於英特爾代工業務態度也牽動台積電合組團隊後續是否可能出手相救可行性。

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以下是陸行之臉書發文：

感覺陳立武大師是來分拆 Intel 晶圓代工事業的，在他的演講之中最後一段，他提到要成功做晶圓代工，絕對不能跟客戶直接競爭，要是有哪位大大知道當初陳先生為何在季辛格在位時，於去年8月突然離開 Intel 董事會，就可以知道他是主拆，還是主合了？他跟季辛格的意見有何大不同？
免費問了谷歌 Gemini 2.0 Flash 說：根據我目前掌握的資訊，陳立武離開英特爾董事會的主要原因，與他和公司高層在以下幾個方面的意見分歧有關：
* 公司營運策略：
* 陳立武與英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）在員工規模、代工策略和工作文化等方面存在分歧。
* 具體來說，陳立武對於英特爾龐大的人力、代工製造的方式、以及公司內部規避風險和官僚文化感到不滿。
* AI策略：
* 陳立武認為英特爾在人工智慧（AI）領域的策略落後。
綜合來看，陳立武的離開反映了他在英特爾未來發展方向上，與公司高層存在較大的理念差異。
 

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