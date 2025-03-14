台股收盤上漲6.37點　台積電跌6元至959

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（14日）以平高盤開出，指數數度翻黑，惟加權指數終場仍上漲6.37點，以21968.05點作收，漲幅0.03％，成交量3343.63億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲25.13點開出，指數開高走高，盤中最高達22074.03點，最低21895.9點，終場收在21968.05點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌6元來到959元，跌幅0.62％；鴻海（2317）上漲2元至170元；聯發科（2454）上漲10元至1400元；廣達（2382）下跌1元來到256.5元；長榮（2603）下跌10.5元至220元。

今天漲幅前5名個股為成信實業*-創（6969）上漲3.15元，漲幅10％；盛達（3027）上漲3.1元，漲幅10％；淘帝-KY（2929）上漲1.25元，漲幅10％；慧洋-KY（2637）上漲7.7元，漲幅9.96％；安馳（3528）上漲7.5元，漲幅9.88％。

跌幅前5名個股則為振樺電（8114）下跌33.5元，跌幅10％；材料-KY（4763）下跌106元，跌幅9.95％；宏和（1446）下跌3.7元，跌幅9.56％；天瀚（6225）下跌1.25元，跌幅8.83％；GOGOLOOK-創（6902）下跌8.5元，跌幅6.32％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 成信實業*-創（6969） 34.65 ▲3.15 ▲10.0％ 盛達（3027） 34.1 ▲3.1 ▲10.0％ 淘帝-KY（2929） 13.75 ▲1.25 ▲10.0％ 慧洋-KY（2637） 85.0 ▲7.7 ▲9.96％ 安馳（3528） 83.4 ▲7.5 ▲9.88％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 振樺電（8114） 301.5 ▼33.5 ▼10.0％ 材料-KY（4763） 959.0 ▼106.0 ▼9.95％ 宏和（1446） 35.0 ▼3.7 ▼9.56％ 天瀚（6225） 12.9 ▼1.25 ▼8.83％ GOGOLOOK-創（6902） 126.0 ▼8.5 ▼6.32％

資料來源：證交所