台股收盤上漲6.37點　台積電跌6元至959

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（14日）以平高盤開出，指數數度翻黑，惟加權指數終場仍上漲6.37點，以21968.05點作收，漲幅0.03％，成交量3343.63億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲25.13點開出，指數開高走高，盤中最高達22074.03點，最低21895.9點，終場收在21968.05點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌6元來到959元，跌幅0.62％；鴻海（2317）上漲2元至170元；聯發科（2454）上漲10元至1400元；廣達（2382）下跌1元來到256.5元；長榮（2603）下跌10.5元至220元。
今天漲幅前5名個股為成信實業*-創（6969）上漲3.15元，漲幅10％；盛達（3027）上漲3.1元，漲幅10％；淘帝-KY（2929）上漲1.25元，漲幅10％；慧洋-KY（2637）上漲7.7元，漲幅9.96％；安馳（3528）上漲7.5元，漲幅9.88％。
跌幅前5名個股則為振樺電（8114）下跌33.5元，跌幅10％；材料-KY（4763）下跌106元，跌幅9.95％；宏和（1446）下跌3.7元，跌幅9.56％；天瀚（6225）下跌1.25元，跌幅8.83％；GOGOLOOK-創（6902）下跌8.5元，跌幅6.32％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|成信實業*-創（6969）
|34.65
|▲3.15
|▲10.0％
|盛達（3027）
|34.1
|▲3.1
|▲10.0％
|淘帝-KY（2929）
|13.75
|▲1.25
|▲10.0％
|慧洋-KY（2637）
|85.0
|▲7.7
|▲9.96％
|安馳（3528）
|83.4
|▲7.5
|▲9.88％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|振樺電（8114）
|301.5
|▼33.5
|▼10.0％
|材料-KY（4763）
|959.0
|▼106.0
|▼9.95％
|宏和（1446）
|35.0
|▼3.7
|▼9.56％
|天瀚（6225）
|12.9
|▼1.25
|▼8.83％
|GOGOLOOK-創（6902）
|126.0
|▼8.5
|▼6.32％
資料來源：證交所
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