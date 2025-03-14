高端品牌璽寶郵輪探險號首航高雄港　 姊妹輪7月將首航高雄

▲高雄港務分公司安排象徵歡迎的噴水儀式，熱情迎接璽寶探險號(Seabourn Quest)進港。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

高雄港今(14)日早上7點迎接今年第4艘首航郵輪—璽寶郵輪探險號(Seabourn Quest)，該輪屬於全球最大郵輪集團嘉年華的高端郵輪品牌，另一艘姊妹輪奧德薩號(Odyssey)目前已加入商船三井客船株式會社(Mitsui O.S.K. Lines)，改名為海洋富士號（Mitsui Ocean Fuji），將於今年7月11日以全新面貌首航高雄港。

高雄港務分公司今日特別安排象徵歡迎的噴水儀式，熱情迎接璽寶探險號進港，並致贈船長首航紀念牌，表達對璽寶郵輪最誠摯的歡迎，該船今日下午5點離港，啟程前往香港，展開下一段新旅程。

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高雄港今年度迎接2艘璽寶郵輪首航，分別為1月21日璽寶安可號(Seabourn Encore)及今日的璽寶探險號，顯見璽寶郵輪對於高雄港優質的港埠設施及旅客服務的肯定，而璽寶探險號姊妹船—奧德薩號曾於去年3月30日首航高雄港，隨後於同年12月加入商船三井客船，並改名為海洋富士號，將於今年7月11日以全新面貌首航高雄港。

璽寶郵輪為全球最大郵輪集團嘉年華旗下高端郵輪品牌，今日首航高雄港的璽寶探險號於110年由義大利船廠建造，總噸數3.2萬噸、船長198公尺、船寬25公尺、載客數450人，除了提供旅客寬敞舒適的海上空間外，1:1的船員與旅客比更讓客人能享受到最尊榮的服務。船上設施一應俱全，包含美食饗宴、景觀酒吧、游泳池及健身房等服務，讓旅客享受極致奢華的海上之旅。

高雄港務分公司與高雄市政府海洋局攜手合作，以傳統的原住民迎賓表演， 歡迎郵輪旅客蒞臨，展現高雄港的活力與熱情，並邀請旅客戴上原住民頭飾，體驗原住民迎賓舞蹈，現場氣氛熱鬧澎湃，讓旅客親身體驗臺灣在地傳統文化。

璽寶探險號本次自澳洲啟航，沿途行經印尼、菲律賓、台灣（高雄）及香港等多個旅遊景點，旅程橫跨大洋洲及亞洲，展開為期30天的海上之旅，今日適逢亞洲浪漫的白色情人節，讓旅客不僅能一覽高雄港灣美景，亦能深入體驗港都獨特的水岸風光與人文魅力，為旅程增加難忘的回憶。

高雄港務分公司持續強化旅運中心軟硬體設施，提升郵輪接待服務品質，為高雄港郵輪業務發展打造優質的作業環境，以吸引更多國際郵輪靠泊，進一步提升台灣郵輪產業的國際能見度。