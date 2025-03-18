台股震盪高息ETF逆襲！00961異軍突起績效勝出「波動度最低」安心持有



▲台股今年以來跌勢不止。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者錢雅慧／綜合報導

台股持續跟著美股回檔，累計3月以來加權指數已回檔超過千點，投資人風險偏好降低，資金開始轉向穩健、防禦型資產，高息型ETF再獲投資人青睞，其中 FT臺灣永續高息ETF（00961）不僅績效與穩定性最佳，且波動度最低，在股市高低起伏時可以安心持有。

美國總統川普在今（2025）年1月20日上任，一連串關稅措施，震撼美股，台股受此影響，波動加劇，川普上任前，台股指數在1/7日盤中創下23035.10點波段新高，但川普上任後，台股指數在3/11盤中下跌至21769.57點，創近6個月低點，今年以來至3/14日指數不僅下跌4.63%，指數高低點差了2174點。

因地緣政治影響，台積電（2330）股價大幅滑落，波及市值型ETF如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）今年以來股價也重挫近7%，但相較高股息ETF表現相對持穩。

今年以來截至3/14日，較具規模的幾檔高股息ETF中的報酬率中，國泰永續高股息（00878）持平、群益台灣精選高息（00919）約1% ，元大台灣高息（0056）約0.8%，但小兵異軍突起00961不僅逆勢抗跌，今年報酬率3.6%大幅領先其他高股息ETF。

而在面臨台股拉回的震撼教育中，00961抗震能力最佳。理財專家指出，抗震指的是波動度低，套用在ETF金融產品的風險評估上，看的是標準差數值，白話來說，標準差數值愈小愈好；00961月線標準差僅0.089，優於00878和00919。

近期上市櫃公司密集公布去（2024）年財報以及配息金額，即將迎來4~6月的除權息旺季，隨著股息入帳，00961等高股息ETF產品配息蓄勢待發，後勢看好。