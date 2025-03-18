「嫌月薪10萬太少」他想辭掉台積電作業員　改做1職業：能賺更多

▲原PO在台積電擔任作業員。（圖／記者廖婕妤攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少人都嚮往進入台積電，但工作內容相當操勞，不是每個人都可以撐得住，一名男網友表示，在台積電當作業員5年了，這幾年陸續買房、買車，也結婚生小孩了，雖然每月薪資高達10萬元，但還是覺得不夠用，加上日夜輪班，擔心身體扛不住，想要轉換跑道，對此，一票網友勸退，「離職你會後悔」。

男網友在Dcard發文，「台積電作業員轉換跑道」，大學畢業時隨意投了幾家大公司，結果意外進入台積電擔任作業員，至今已經做了5年，也在這幾年買房、買車、結婚、生小孩。

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他透露，近期感受到每月薪資幾乎都被房貸、卡費和生活開銷等消耗殆盡，儘管平均每月收入約10萬元，但仍覺得不夠用。此外，作業員需要日夜輪班，隨著年齡增長，擔心會對身體造成負擔，考慮利用休假時間去學汽車包膜技術，之後想要自己開店賺錢。

貼文曝光，網友狂勸退，「勸你繼續做tsmc作業員，你都有小孩要養。另外學技術的工作基本上一開始都是基本薪資，小孩會很苦命」、「外面沒什麼工作可以領這麼多了」、「生小孩之前你這決定ok，但你生了就不建議了，你現在錢都不夠用了，去當學徒錢更少，你怎麼養家」、「你沒被外面的鬼打過，離開可能就回不了台積電」、「等副業能超越台積薪資再考慮辭職，不然你還有小孩要養，直接離開台積風險太高」。