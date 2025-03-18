【廣編】搶攻嗶經濟！Bankee 首度攜手全支付　最高350點全點大放送

▲Bankee首度攜手全支付。

圖、文／遠東商銀提供

數位支付已成為日常消費主流，如何讓每一筆支出更具效益，成為消費者關注的焦點。遠東商銀 Bankee社群銀行首度攜手全支付推出「Bankee支付新朋友」限時活動，提供客戶額外回饋，最高可獲得350點全點，讓數位消費更聰明、更划算，回饋拿好拿滿！

好康一、首次綁定 Bankee 帳戶消費，立即獲得50點全點

活動期間內，前1,000名全支付會員在「全支付帳戶」首次連結Bankee數位存款帳戶或遠東商銀任一新臺幣存款帳戶，單筆以同一帳戶完成新臺幣50 元以上的扣款消費，可立即獲得50點全點回饋。

好康二、Bankee 全新戶專屬 300 點全點消費回饋

活動期間內，Bankee全新戶（使用推薦碼「VM3140」成功開立Bankee數位存款帳戶）在「全支付帳戶」首次連結Bankee數位存款帳戶成功扣款消費（不限金額），可再獲得300點全點回饋。

「Bankee支付新朋友」活動自即日起至2025年6月30日止，獲得最高350點全點（1 點＝NT$1），可折抵指定消費。綁定銀行帳戶完成扣款消費即可獲得回饋，超低參與門檻，簡單上手。結合最強數位支付工具與Bankee社群銀行高利活存帳戶，不但花多賺越多，更讓資金運用更靈活；有關活動內容及注意事項，詳見「Bankee支付新朋友」活動公告。

「Bankee支付新朋友」活動網址：

https://www.bankee.com.tw/event/pxpay25Q1/index.html