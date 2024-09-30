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【廣編】泛金融業皆可貸　遠銀Bankee推出「金融客群快閃信貸」

泛金融業皆可貸！遠銀Bankee推出「金融客群快閃信貸」 （圖／遠東商銀提供）

【廣編特輯】

圖、文／遠東商銀提供

行業越好、職級越高，利率就會越低，是一般大眾對於信用貸款的印象，金融從業人員通常被認為擁有較優利率和額度的族群，但若非主管職或具業務性質工作，實際信貸利率依舊偏高，「泛金融業」從業人員更是如此。遠東商銀Bankee社群銀行再度打破信貸的傳統思維，推出「金融客群快閃信貸」，於快閃期間提供2.23%超低一段式浮動利率，金融租賃業、保險業或虛擬通貨商業等泛金融從業人員皆可申貸，就算不是主管職或具業務性質的一般員工，核貸後利率同享2.23%一段式浮動利率。「金融客群快閃信貸」於今年9月30日正式開放申請，預告期間即在金融業界掀起熱烈討論。

遠東商銀Bankee社群銀行表示，聚焦金融業是因為金融從業人員在財務規劃上具備成熟觀念，對信貸產品的需求、熟悉度及接受度普遍高於其他職業，因此鎖定「金融業」與「泛金融業」作為首波測試。「金融客群快閃信貸」對象除有傳統金控業、銀行業、保險業、證券期貨業外，也考量「泛金融業」族群信貸需求，例如：金融租賃、虛擬通貨商業團體的員工，都是「金融客群快閃信貸」鎖定的族群，核貸後皆享有2.23%優惠一段式浮動利率。

市面上信貸產品常用四師客群「低利率」作為廣告噱頭，實際申請時卻因職業和職級等各種不利因素，大幅提高信貸利率，遠東商銀Bankee社群銀行「金融客群快閃信貸」為解決這個痛點，打破傳統「職級／職等／職別」計價模式，無論任何位階、收入、工作屬性的員工，只要符合信貸產品核貸條件，都可享有一段式浮動利率2.23%，不玩信貸廣告常見的「起」字遊戲，申貸金額最低門檻新臺幣100萬元起，至最高新臺幣700萬元。

遠東商銀Bankee社群銀行指出，「金融客群快閃信貸」打破「職級／職等／職別」計價模式，等於無論身處哪個職涯階段，都不受位階限制享有一段式利率。這次特別以快閃形式推出，並在開放申請前先以預告方式提醒有貸款需求者準備申貸，希望可以透過短期活動來測試市場反應並獲得客戶反饋，目前先鎖定對金融商品較為熟悉的「金融業」及「泛金融業」從業人員，未來將實驗各種創新貸款，提供符合各類族群需求之信貸產品、更加豐富客戶樣貌。 

關鍵字： 遠東商銀Bankee社群銀行金融客群快閃信貸

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