海外ETF人氣大增！10檔最受青睞一表看　美股、陸港題材爭鋒

▲資本市場示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

海外ETF受益人數周增2.4萬人，近三周以來增加逾10萬人，今年以來受益人增幅高達12%，在台股ETF、債券ETF與海外ETF等3大類ETF中成長最快，美股相關的主題型、陸港股題材吸引投資人目光。

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以單周受益人數來看，復華S&P 500成長（00924）、國泰費城半導體（00830）與統一FANG+（00757）單周人數增逾3千人最多，中信投信觀察，追蹤費城半導體、Nasdaq 100，及S&P 500等指數的海外ETF最受青睞，顯示相信美股只是「技術性回調」的投資人仍多。

統一FANG+ETF（00757）在自體的淨值快速成長，疊加投資人進駐的雙重加持下，一年規模翻倍成長，昨（18）日達504.4億元，再創歷史新高。且僅花6年多時間即突破此里程碑，為規模最速登上500億元的海外股票型ETF。

統一FANG+ ETF（00757）基金經理人林良一表示，近期美股投資氛圍受到政策影響，波動度大增，但也讓00757評價面回到合理區間。00757成分股精選十大科技巨頭，無論是AI發展必備的高端處理器、應用面的軟體服務、雲端及資安等領域都是領頭企業，將AI概念與核心業務重疊，更讓這些大型科技股營運如虎添翼。

林良一指出，本周輝達GTC 大會登場，各界聚焦新產品、服務與技術，有機會帶領輝達市值再3兆美元，並重新提振跌深的AI族群投資信心。

除了連結美股的ETF受寵，由中信投信發行、連結陸港股槓桿型ETF中信中國50正2（00752）上周受益人數增量擠進前10名，顯示近期陸港股表現不受美股下跌影響，投資人認為陸港股仍有上漲空間。

中國信託投信基金經理人陳雯卿表示，中國人行日前重申將實施適度寬鬆貨幣政策，並考慮降準降息，可望刺激經濟與物價上漲。同時金融監管總局鼓勵銀行加大個人消費貸款投放，促進消費金融發展，可望進一步提振消費市場，兩因素成為陸港股市利多，近期相關ETF表現亮眼。

陳雯卿表示，目前海外長線資金尚未回流陸港股，低配中國的回補壓力變大，有可能成為下一波的陸港股上攻助力，陸港股ETF可逢回布局。