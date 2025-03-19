李澤鉅傳向北京說明碼頭是賣給義大利MSC家族　堪稱最有實力的買家

▲長江和記實業在全球24個國家經營53個碼頭。（取自長和實業官網）

記者張佩芬／台北報導

香港網路影音媒體「綠豆」報導指出，李嘉誠長子、長和主席兼中國全國政協委員李澤鉅在北京出席兩會期間，被正國級領導人召見，對於巴拿馬碼頭交易，李澤鉅堅稱是售給意大利商營運，買家為意大利億萬富翁家族Aponte，而貝萊德牽頭的Terminal Investment Limited(TiL)，就是Aponte家族所經營的地中海航運(MSC)旗下碼頭事業。

信報、阿斯達克財經等媒體隨後也報導指出，有人目擊MSC接班人Diego Aponte上周四(13日)下午到訪長和系主席李澤鉅在中環長江集團中心的辦公室，「直至晚上約9時，看來是會面時間由下午至晚飯。」並指出李氏家族與Aponte家族份屬世交。

[廣告]請繼續往下閱讀...

國內海運界高階指出，長和實業長經營碼頭事業，與各大貨櫃船公司都有密切來往，說李氏家族與Aponte家族份屬世交應該沒錯。MSC是全球最大貨櫃船公司，因為股票沒有上市，估計是新冠疫情以來實質獲利最高的航商，堪稱是最有實力的買主，花190億美元買下全球23個國家的43個碼頭，實在是輕而易舉。

MSC總運力佔全球20.10%，資金雄厚，既掌握貨源，還擁有航港專業，擴大碼頭事業後，估計經營綜效可大幅提升。業界高階指出，知名經濟學者郎咸平說李嘉誠是逮到千載難逢的機會把這43個獲利偏低的碼頭賣出去，但對MSC來說，應該是「撿到寶」，完全符合MSC集團整體需求。

長實(01113)明(20)日將發布2024年度業績，但已宣布不辦傳媒發布會，也不設分析員會議。自疫情以來，長和、長實雖然停辦實體傳媒發布會，但兩家公司近年均會在年度業績時舉行網上發布會，並讓傳媒書面提問。

分析員會議方面，長和、長實以往在半年度、全年業績時都會為分析員舉行會議，香港經濟日報指出，有分析員對於長實最新決定感到驚訝，認為這與港股藍籌公司做法不同，而自長和宣布擬向貝萊德-TiL財團出售港口資產後，公司都未有安排分析員會議。