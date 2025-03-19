台灣建築淨零轉型產業技術吸睛　印度、美國、菲律賓組團來台取經

▲內政部推動建築淨零轉型有成，吸引印度組團來台觀摩取經。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

2050淨零城市展3月18日至21日在南港展覽館登場，內政部今年邀集業界優良廠商，於館內設立「淨零解方產業專區」，攜手產官學研界，共同展現台灣建築淨零轉型解決方案。印度泰倫加納邦政府招商局特別率團來台觀摩，主任Dr. S.K. Sharma表示，泰倫加納邦正積極推動綠能政策，期待與台灣攜手合作，引進關鍵技術。

內政部在此次參展所打造的「淨零願景館」，是由國土管理署、國家公園署及建築研究攜手共同呈現政府在推動淨零建築、老宅延壽、社會住宅、自然碳匯與永續國土等政策的成果。

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值得一提的是，2050淨零城市展開幕首日也吸引了來自印度、菲律賓、美國等官方代表團參訪，這些外賓在參訪在一起永續科技的可循環彩繪光電塗層技術後，對於可以在建築立面美化市容、降低建築碳排，提升可再生能源的整合應用，都表達了相當認同的態度，也期望未來可以有攜手合作的機會。

印度泰倫加納邦政府招商局主任Dr. S.K. Sharma表示，泰倫加納邦正在積極推動綠能政策，台灣推動城市能源變革的技術與經驗，相當值得借鏡，而他也期待能與台灣攜手合作，引進關鍵技術，強化當地建築能源效率與永續發展能力。

菲律賓北伊羅戈省長Matthew Joseph Marcos Manotoc表示，他們也有意願導入，降低建築碳排、提升再生能源利用，強化該國綠能轉型建設。



連續兩年率團參訪的美國馬里蘭州蒙哥馬利郡郡長 Marc Elrich 也指出，台灣多項技術正推動建築能源創新，不僅有效降低碳排放，更為城市能源管理模式帶來嶄新變革，展現智慧永續發展的潛力。馬里蘭州州務卿 Susan Lee 亦高度肯定台灣的技術突破與創新精神，強調台灣是建築與能源領域的先行者。

此次在「淨零願景館」共同展出的國內廠商，產品與技術也都相當令與會者經驗，包括：在創能建材領域中，「AIZ風光淨零」整合第三代高效鈣鈦礦太陽能與風光Ai窗，具備透光、立面發電、隔音阻熱等優勢，可應用於玻璃帷幕、玻璃欄杆、門窗，助力建築立面實現能源自給。睿洋綠能科技則突破傳統工法，採用高精度霧化噴塗與中波紅外線烘烤技術，確保玻璃塗佈均勻穩定，同時降低材料損耗與製造成本，打造低碳節能玻璃。



另外，冠軍建材也展出的科技節能石、節能外牆乾掛工法、屋頂隔熱系統等建築淨零解決方案，可提升建築能效，優化產業永續發展模式。潤弘精密則以高效施工技術降低廢棄物與碳排放，說明實際應用於台灣多項社會住宅，並且將廢玻璃回收再利用，轉化為高價值綠建材，實現循環經濟。