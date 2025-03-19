快訊／台股收盤大跌310.84點　台積電跌19元至952

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（19日）開低走低，加權指數終場大跌310.84點，以21960.83點作收，跌幅1.4％，成交量3028.07億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌26.25點開出，指數開低走低，盤中最高達22247.66點，最低21942.69點，終場收在21960.83點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌19元來到952元，跌幅1.96％；鴻海（2317）下跌3.5元至164元；聯發科（2454）下跌10元至1465元；廣達（2382）下跌6元來到253.5元；長榮（2603）下跌3.5元至228.5元。
今天漲幅前5名個股為寶一（8222）上漲4.1元，漲幅10％；中福（1435）上漲3.9元，漲幅9.97％；漢翔（2634）上漲4.7元，漲幅9.96％；有成精密（4949）上漲2.7元，漲幅9.91％；台新藥（6838）上漲3.1元，漲幅9.9％。
跌幅前5名個股則為康控-KY（4943）下跌1.35元，跌幅9.96％；台揚（2314）下跌2.4元，跌幅9.84％；健策（3653）下跌85元，跌幅6.97％；GOGOLOOK-創（6902）下跌8.5元，跌幅6.34％；迎廣（6117）下跌7.5元，跌幅6.33％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|寶一（8222）
|45.1
|▲4.1
|▲10.0％
|中福（1435）
|43.0
|▲3.9
|▲9.97％
|漢翔（2634）
|51.9
|▲4.7
|▲9.96％
|有成精密（4949）
|29.95
|▲2.7
|▲9.91％
|台新藥（6838）
|34.4
|▲3.1
|▲9.9％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|康控-KY（4943）
|12.2
|▼1.35
|▼9.96％
|台揚（2314）
|22.0
|▼2.4
|▼9.84％
|健策（3653）
|1135.0
|▼85.0
|▼6.97％
|GOGOLOOK-創（6902）
|125.5
|▼8.5
|▼6.34％
|迎廣（6117）
|111.0
|▼7.5
|▼6.33％
資料來源：證交所
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