中信金借券放空異常飆升　並列上市櫃23檔注意股

離職房仲好心幫友賣8千萬豪宅沒報稅 連補帶罰噴逾23萬

台北國稅局今（19）日指出，一名離職的房仲小張（化名）在4年前私下仲介8000萬元的豪宅，抽取2%佣金，結果隔年5月申報綜合所得稅時忘了申報160萬元的仲介所得，遭核定漏報所得稅，連補帶罰超過23萬元。

輝達GTC發表矽光子網路產品 郭明錤點台積電等3家台廠有望受惠

知名分析師郭明錤今日發文表示，NVIDIA預計在GTC 2025宣布採用CPO之Spectrum-X與Quantum-X，這已是市場共識，預期NVIDIA或將提供更多細節並強化此共識，更點名三大台廠有望從中受惠，分別為台積電、鴻海及負責測試的宜特。

台積電揪輝達拯救英特爾？ 劉鏡清：董事會從未討論

台積電（2330）擴大赴美投資，且不斷傳出台積電將聯手輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）成立合資公司來拯救英特爾（Intel）；國發基金是台積電大股東，國發會主委劉鏡清是台積電的董事之一，針對此傳聞，劉鏡清今（19）日說，目前為止，董事會從來沒有討論過此議題。

輝達GTC大會亮點齊發 黃仁勳10大重點一次看

NVIDIAGTC大會於美國聖荷西登場，執行長黃仁勳也在大會上宣布了NVIDIA對於AI晶片的最新進展，並同時公布了在推理模型、代理型AI、光通訊和機器人技術方面的進展，其中針對外界最關心的Blackwell晶片，黃仁勳強調，目前已經全面投產，下一代Blackwell Ultra更將於今年下半年推出，以下是黃仁勳在GTC大會中的重點發布。

74萬股民安心！00929填息達陣 4／16日入帳

擁有逾74.6萬股民的台股ETF月配始祖復華台灣科技優息（00929）於今（19）日除息，每股配發0.05元，為連續3次維持0.05元，首日參考價18.4元，早盤以18.41元開出後，盤中最高觸及18.49元，4月16日為收益分配入帳日。

市值型ETF上市首日破發！ 009802僅1小時衝逾12萬大量居成交王

富邦旗艦50 ETF（009802）於今（19）日以10.03元正式掛牌上市，受到大盤走低的影響，早盤跟著下挫，最低來到9.99元，暫時跌破掛牌價，交易1個小時，衝逾12萬大量居成交王。

中信金不評論千億娶親 統一證、群益證忙否認

新光金（2888）、台新金（2887）「新新併」，永豐金（2890）、京城銀（2809）等金融合併案在正在進行中，市場點名，對於併購案積極度高中信金（2891）有意併購群益金鼎證（6005）、統一證（2855），對於此一傳言，今（19）兩家券商口徑一致，澄清並無併購一事。

80歲以上免巴氏量表申請外籍看護 勞動部拚7月底上路

《就業服務法》第46條修正案去年底三讀通過，但至今仍未實施，勞動部長洪申翰今（19）日在立法院社福衛環委員會備詢時表示，修法後預估將有近10萬人可申請聘僱移工，為避免市場混亂，勞動部正積極準備配套措施，承諾7月底前可實施。

輝達AI晶片路線圖 曝Rubin架構下一代「Feynman」登場

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳在GTC 2025宣布更新2026 年與 2027 年資料中心路線圖，首揭2028年要推出的下一代架構取名「Feynman」（費曼）。科技圈熱議黃仁勳的「NVIDIA架構姓名學」此次向理論物理學家Richard Feynman致敬，與過往採用天文學家、統計學家等優秀研究人員姓名的風格一致。

黃仁勳開講輝達大跌逾3% 華爾街2因素不買單

輝達（NVIDIA） 本周舉辦 GTC 2025 技術大會，執行長黃仁勳在台灣時間今（19）日凌晨發表長達2個多小時演說，但華爾街反應冷淡，輝達股價走跌， 《MarketWatch》 認為，華爾街反應平淡可能跟兩件事有關，即 NVIDIA 未來許多重大機會不會在短時間內轉化為主要營收來源，再來是演講內容符合市場之前預期。