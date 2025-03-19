中信金借券放空異常飆升　並列上市櫃23檔注意股

▲中信金控外觀。（圖／記者李毓康攝）
記者陳瑩欣／台北報導
中信金（2891）金融整併消息再起，今（19）日公司雖未評論，但卻因近期市場借券放空交易量異常飆升，並列上市櫃公司23檔注意股。
證交所公告，中信金至3月18日為止最近6個營業日之借券賣出成交量占最近六個營業日總成交量比率13.06%，且3月18日借券賣出成交量較最近60個營業日的日均借券賣出成交量放大為12.19 倍，因此列入注意股。
中信金今日股價以每股40.25元作收，下跌0.05元或0.12%，成交量66166張，本益比11.24倍。
市場傳出中信金擬斥資千億元併購群益證（6005）、統一證（2805），不過中信金今日盤中發布重大訊息不予評論，群益證、統一證則雙雙否此事。
除了中信金以外，其他遭列注意股的7檔上市公司包括：年興（1451）、東和鋼鐵（2006）、銘旺科（2429）、迎廣（6117）、雷虎（8033）、山林水（8473）、明輝-DR（911608）。
至於上櫃公司15檔注意股則是：立碁（8111）、品安（8088）、保勝光學（6517）、茂綸（6227）、上亞科技（6130）、亞矽（6113）、系統電（5309）、IET二KY（49712）、新盛力（4931）、哲固（3434）、尚立（3360）、加百裕（3323）、點晶（3288）、順達（3211）、昇銳（3128）
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