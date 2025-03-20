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郭智輝訪唐氏症展再次致歉　喊「支持唐寶寶不麻煩」

▲郭智輝參觀「世界唐氏症日特展」。（圖／記者廖婕妤攝）

▲經濟部長郭智輝參觀世界唐氏症日特展，喊出「支持唐寶寶不麻煩」。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部長郭智輝日前因用唐氏症來形容台積電（2330）若和英特爾合資一事，引發失言風波，他為此多次致歉，今（20）日更受邀出席「世界唐氏症日特展」，觀展後他也再次為錯誤比喻致歉，承諾將來會更謹言慎行。

郭智輝今日上午原本出席立法院經濟委員會，但下午特地跟立法院請假，目的就是參觀「世界唐氏症日特展：321創造我們的世界」展覽，下午1點他準時抵達現場，唐寶寶們喊出「歡迎部長來看我們的展覽」，郭智輝回應謝謝，並和孩童合照，隨即開始參觀展覽。

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郭智輝參展大約20分鐘，期間也和唐寶寶們一起比出手勢，喊出「支持唐寶寶不麻煩」，呼籲大家一起來支持唐氏症基金會，對唐寶寶表現這麼好、繼續支持，也提到會將唐寶寶做的餅乾等產品推廣賣給海外、讓國外的朋友也看到唐寶寶的表現。

▲郭智輝參觀「世界唐氏症日特展」。（圖／記者廖婕妤攝）

▲經濟部長郭智輝赴「愛不囉嗦」北車店參觀，與唐寶寶、唐氏症基金會董事長林正俠合照。（圖／記者廖婕妤攝）

郭智輝表示，感謝唐氏症基金會董事長林正俠邀請，讓他在世界唐氏症日前夕可親身參與有意義活動，對他來說是非常寶貴的生命的教育，「先前因為不了解唐氏症，說出錯誤的比喻，造成傷害跟負面效應，再次致上最深的歉意。」

郭智輝也感謝副執行長詳細導覽解說，讓他清楚認識唐氏症是因為第21對染色體的異常、多了1條導致的結果，造成這個原因是機率不是遺傳；也衷心感佩林正俠，將愛護女兒的心化成大愛，與基金會長期以來對唐氏症患者及家庭付出大量的努力，無論是早期療育、安置照顧、醫療資源、工作訓練等，推動社會對他們的理解與支持，都做了很多工作，讓每個患者都能感受到關愛與尊重。

郭智輝也承諾，經濟部中小企業署持續推動各級政府及企業對社會創新採購獎勵機制，持續協助像企業推薦基金會商品，透過選品手冊，每月發送到產業夥伴電子報等加強宣傳，讓更多企業一起響應支持。

 

關鍵字： 唐氏症郭智輝世界唐氏症日唐寶寶

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