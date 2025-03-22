週線翻紅終止連三黑　關稅陰霾未除投資氣氛愈強不易

▲川普4月啟動關稅戰，牽動全球股市敏感神經。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

本週線翻紅全週上漲241.05點，終止連續三週收黑，惟3月以來，外資累計賣超金額超過3500億元，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，台股年線得而復失，由於輝達GTC大會提振多頭效果有限，聯準會放緩縮表訊息的反映期也僅短期，市場都在等待4月份美國總統川普政府的的關稅調整是否如期上路，包括針對晶片、藥品等關稅課徵方式與時間、對加墨課徵25%關稅是否實施等，在全球尚處於關稅戰陰霾的情況下，整體投資氣氛愈強不易。

但隨著距離清明連假時間日趨接近，市場觀望心態再度浮現，且川普政府點名「骯髒15國」，並強調這些國家在對等關稅上將受波及，外傳台灣也在榜上。廖炳焜說明，眼見美國祭出的關稅對經濟影響程度不確定性未除，投資人持續聚焦貿易戰與各國反制狀況，加上連假等多方影響，台股震盪走勢難免，不過回顧川普第一任期也曾對中國祭出貿易戰，一度造成股市大幅波動，惟事後來看並沒有影響到市場多頭架構，預料本次關稅干擾亦為一時，基本面仍是牽動股市表現的關鍵。

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廖炳焜表示，目前全球仍以美國馬首是瞻，此次聯準會的貨幣政策方向符合市場預期，即便川普政策不確定性影響通膨和經濟成長，然而互相抵銷之下，年內仍有2碼降息空間，同時聯準會將減緩縮表步伐，為市場釋放更寬鬆的資金動能，加上看好AI訓練成本呈下滑曲線，有利於edge AI裝置快速發展，依舊看好半導體先進製程與先進封裝相關供應鏈。

廖炳焜認為，台股評價面已回到相對合理水準，展望今年台股企業獲利仍將由電子股驅動，建議投資人以選股不選市、汰弱留強操作，且選股均衡布局，科技股以GB300供應鏈、IC設計、邊緣運算等族群為優選，非電類股可挑選消費、鋼鐵、金融，以及光通訊、自動化設備等。

