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輝達推開源Isaac GR00T N1優化AI訓練　建立人型機器人先行優勢

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透社）

記者高兆麟／綜合報導

根據TrendForce最新研究，NVIDIA GTC 2025發表Isaac GR00T N1通用人型機器人基礎模型，具備完整的資料集、多模式輸入以及開源特性，有望助研究人員針對特定場域或應用任務，以真實、合成數據對GR00T N1作後期訓練，加速研發進度，縮短產品上市前的準備期。在GR00T N1達到大幅優化機器人AI訓練的前提下，預期該領域產品將提前放量，推升全球人型機器人市場產值於2028年接近40億美元。

同樣致力開發機器人AI模型的Figure AI和Google近期分別推出Helix和Gemini Robotics架構，和GR00T N1皆是整合快速反應的動作模型與理解分析的思考模型，以提升機器人的自主決策能力，但NVIDIA模型的資料完備度、部署彈性皆略勝一籌。

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NVIDIA創辦人黃仁勳對人型機器人發展充滿信心，認為將是下世代AI算力的重要出海口。目前NVIDIA已在此領域完整布局產品技術，在硬體端的嵌入式AI運算系統，有用於中小型人型機器人、考量性能與功耗平衡的Jetson Orin NX、Nano等，亦有針對高階產品的AGX Orin，最高算力可達275 TOPS。

NVIDIA Omniverse則聚焦訓練模擬與數位孿生，除了多數歐美機器人開發商使用，優必選、宇樹、傅利葉等中國人型機器人大廠也以該平台作訓練。加上GTC 2025發表的機器人開源物理引擎Newton、用於生成合成資料的GR00T Blueprint，以及GR00T N1，NVIDIA確實打造出機器人技術領域的完整生態圈。

TrendForce表示，儘管GR00T N1為開源性質，惟訓練模型所得之參數往往與機器人硬體配置出現一定程度的綁定，預期使用GR00T N1的人型機器人開發商仍會採用NVIDIA的硬體解決方案，以達到效益最大化。因此，雖然NVIDIA發表開源模型，預期其建立的生態系將維持封閉，從商業模式分析，此舉將為該公司在人型機器人領域構築一條「護城河」，一如NVIDIA CUDA技術、GPU晶片等在AI產業塑造的領先優勢。

關鍵字： 輝達

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