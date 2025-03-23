跌破12年支撐線！比特幣兌黃金轉弱　專家：利空出盡後恐暴拉

▲美國總統川普成立「比特幣戰略儲備」時，卻未額外購買比特幣，引爆失望性賣壓。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

比特幣（BTC）近月走勢震盪，美國總統川普競選時承諾將加密貨幣納入經濟願景，當選後成立「比特幣戰略儲備」時，卻納入來自刑事與民事案件中沒收的資產，並未額外購買比特幣，引爆失望性賣壓使比特幣重跌。

比特幣從2024年12月高點10.6萬美元，跌至今年3月低點7.95萬美元，進入技術型熊市。不過，數位資產專家認為，比特幣在19日觸及8.7萬美元，創近2週高點，有望在未來數週內觸底，期待反彈行情。

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近幾週市場氣氛普遍低迷，加密貨幣總市值已下滑至美國大選前的水準。加密貨幣與美股關聯性日益增強、美國聯準會（Fed）預計降息等原因，加密資產價格的觸底速度可能超出市場預期，本季可能成為2025年最低點。

隨著黃金現貨價格衝上3000美元，被視為「數位黃金」的比特幣卻在這波市場動盪中持續表現疲弱，分析師NorthStar表示，比特幣兌黃金的比率已跌破維持12年的支撐線，若是一個月後還在該支撐線下，意味著比特幣這波牛市已終結。

即使出現利空消息，加密貨幣市場仍表現出強勢抗跌，這將表明空頭的籌碼即將消耗殆盡，利空出盡，後續在買盤介入下有望迎來下一波暴拉。

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