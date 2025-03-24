ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

NCC自陷停擺僵局　全因前主委陳耀祥失算

NCC前主委陳耀祥去年卸任前，將《組織法》第10條第3項規定解釋為「法定總額」，也種下自廢武功的爭議。（資料照片）

▲NCC前主委陳耀祥去年卸任前，將《組織法》第10條第3項規定解釋為「法定總額」，也種下自廢武功的爭議。（資料照片）

圖文／鏡週刊

本刊調查，造成NCC停擺最主要的關鍵，在於前主委陳耀祥對《組織法》的不當法律解釋，導致收視戶權益受影響，是最該被檢討之處。

面對停播爭議，NCC委員王正嘉不僅親任NCC訴訟代理人，日前更公開表示，NCC會要求有線電視掛保證，不能在執照屆期後斷訊，但王到法院又主張業者若繼續播出就是違法經營，讓業者無所適從，直言：「NCC只有3位委員就是無法作成決議，根本無意為接下來業者面臨的問題找方法解決。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原有7位委員的NCC，如今只剩3人，少於委員會門檻最低標4人，重大業務幾乎停擺。

▲原有7位委員的NCC，如今只剩3人，少於委員會門檻最低標4人，重大業務幾乎停擺。

對於在立法院等待審議的NCC委員提名人選，王正嘉主張「分開審議、部分通過、只須通過一位委員」「建議行政院公布待審委員意願」，似乎有偏好的委員人選，也知道部分待審委員表達不願再接受提名，但王正嘉透過媒體表達主張，並未引起太多討論，三十多個頻道的停播危機也未解決。

本刊調查，《NCC組織法》第10條規定：「會議之決議，應以委員總額過半數之同意行之。」所謂「委員總額」，若解釋為「法定總額」，就需要7位委員過半數之四位同意，始得為之；但若解釋為「現有總額」，即目前委員人數過半即可決議。

這起NCC的人事爭議，要回溯到立法院去年通過《NCC組織法》第4條第5項修正案，在立法院未通過新任委員提名時，原任委員不得再延任，導致去年7月底後僅剩3位委員。

其中，被批評為自行曲解法令的前主委陳耀祥，更在卸任前的當週主導委員會議，將《組織法》第10條第3項規定解釋為法定總額，並透過新聞稿表示，NCC在8月1日後就無法召開委員會議進行決議。

出乎陳耀祥預料的是，行政院去年7月以剛通過的《NCC組織法》第4條尚未經行政院公告生效為由，指定原任副主委翁柏宗延任並擔任代理主委，使NCC又有4位委員繼續運作。之後，立法院在藍白兩黨主導下，將生效日期修正為即刻生效，翁也跟著在去年12月卸任，NCC便陷入僅剩3位委員、無法召開委員會議的窘境，停擺至今。

立委在藍白2黨人士數優勢下，包括NCC等重大機關的人事同意權都遭到封殺，連帶衝擊民眾權益。（翻攝公視新聞）

▲立委在藍白2黨人士數優勢下，包括NCC等重大機關的人事同意權都遭到封殺，連帶衝擊民眾權益。（翻攝公視新聞）

本刊調查，對於委員人數不足，導致NCC無法運作，朝野立委載高度對立下並無尋求解決的共識。政院官員表示，《NCC組織法》2015年立法時，參考《憲法．訴訟法》之前身「司法院大法官審理案件法」規定，即是採取現有總額規定，《公平會組織法》《中選會組織法》等也都採現有總額模式，《NCC組織法》第10條從文義解釋為現有總額並無不妥，亦即只剩3人照樣可以開會。

該名官員表示，即使是處理憲政爭議的《憲法訴訟法》，都採取現有總額，僅是規範行政權行使的《NCC組織法》，實在沒有嚴格解釋為法定總額必要，在立法院擁有多數的藍白兩黨主導下，雖決議提出法定總額的修法案，但NCC卻在前主委陳耀祥的主導下自陷法定總額的困境，實在讓人不解。

NCC只剩3名委員無法開會議決，今年6月底將有包括4家無線台在內等三十多家廣播電視業者無法換照。

▲NCC只剩3名委員無法開會議決，今年6月底將有包括4家無線台在內等三十多家廣播電視業者無法換照。

另一位頻道業者則指出，NCC自知不召開委員會議，對廣電業者的權益影響甚鉅，只能發布新聞稿，一方面向立法院溫情喊話，另一方面表示將召開學者專家諮詢會議尋求解決之道，最後結論卻是兩手一攤，「難道三十幾家的廣電業者只能自求多福？」

無獨有偶，NCC去年通過「電信管理業務規費收費標準」，原訂今年2月生效，針對海外購入回台，配備WiFi、藍牙的3C、智慧居家產品，將收取審查費750元，引起廣大民怨，輿情海嘯驚動政院高層，最後才緊急喊停。

3C智慧產品750元之亂讓民怨炸鍋，驚動政院高層滅火，NCC更被批評是巧立名目找老百姓麻煩。圖為Apple Vision Pro。（翻攝Apple官網）

▲3C智慧產品750元之亂讓民怨炸鍋，驚動政院高層滅火，NCC更被批評是巧立名目找老百姓麻煩。圖為Apple Vision Pro。（翻攝Apple官網）

本刊調查，一直到750元之亂在民進黨團內部群組炸鍋、要求政院處理，政院高層才赫然發現，NCC對《組織法》第十條規定的解釋大有問題，不只讓NCC停擺，也讓停播等相關爭議埋下未爆彈。

NCC依法本應開會做成決議，卻因錯誤解釋《組織法》規定自陷困境，讓機關運作全面停擺，受影響的是各廣電事業及數發部，NCC到底要置身事外至何時？外界都在看。


更多鏡週刊報導
【時事焦點】換照卡關允續播20頻道陷違法風險　NCC曲解法令衝擊400萬收視戶權益
【NCC卡關廣電1】逾三十家廣播電視頻道爆停播危機　NCC曲解法令4百萬收視戶受害
NCC主委陳耀祥7月底任期屆滿　將回歸校園不會續任

關鍵字： 鏡週刊NCC陳耀祥

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

推薦閱讀

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

香港首富李嘉誠的長和實業要將包括巴拿馬運河兩大碼頭在內的43座碼頭，出售給以美國貝萊德集團為主的財團，香港大公報多次批判，說會導致中國船舶「無處可靠」，台灣海運界高階都認為判斷錯誤，像大陸中遠海運是全球第四大貨櫃船公司，是各國碼頭經營者競相爭取的客戶，只有在中國遭到歐美經濟制裁情況下，才有可能出現彎靠的困難。

2025-03-24 07:00
台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

日本「日經商業」雜誌將推出特輯，報導台積電能夠在不到40年內崛起，成為美國大企業依賴的「最強台積電」，孕育出台積電的台灣具有4大致勝關鍵。

2025-03-24 04:32
房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

房屋稅2.0新制將在5月1日首次開徵，財政部指出，114年2月28日持有現值在10萬元以下的住家用房屋全國合計如已超過3戶，在今（24）日前完成戶籍登記，即可維持自用住宅稅率1.2%，若超過期限，稅率將增至2.4%至4.8%，今日壓線完成遷戶籍等必要手續，可省最高4倍稅金。

2025-03-24 00:17
從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

從V3大白花到彩色蝴蝶蘭　「他讓」台灣蘭業重返國際榮耀

在台南後壁的蘭花科技園區，世茂農業生技的智慧溫室，一輛自動搬運車正悄然滑過鋪設整齊的軌道，搬運著一株株盛開的V3大白花。這裡，是台灣蝴蝶蘭染色切花的最大出口基地，也是黃崇德40年蘭業生涯的結晶。「過去，台灣曾經是全球第一！」黃崇德語氣篤定。他所說的「我們」，不是世茂，而是整個台灣蘭業。

2025-03-23 22:25
台灣第一！中國信託入選Brand Finance「全球百大銀行品牌」第96名

台灣第一！中國信託入選Brand Finance「全球百大銀行品牌」第96名

中國信託商業銀行成為臺灣唯一躋身全球百大銀行品牌！英國權威品牌價值評鑑機構Brand Finance與《The Banker》（銀行家）雜誌共同發布「2025年全球500大銀行品牌調查」，中國信託銀行以品牌總價值36.22億美元（約新臺幣1,155億元），榮登全球第96名，成為唯一獲選全球百大的臺灣銀行業者，締造十一度穩坐臺灣銀行業第一的輝煌紀錄。

2025-03-23 17:07
特力屋辦理現金增資每股38元　目標3年內IPO

特力屋辦理現金增資每股38元　目標3年內IPO

特力（2908）日前公告，子公司特力屋將辦理現金增資，每股以新台幣38元溢價發行，預計募資9.88億元，為未來上市櫃做準備，目標3年內完成IPO。現金增資認股繳款期限自4／7下午3時30分止，逾期未繳納股款者，認股權利視同自動放棄。

2025-03-23 16:16
挪威主權基金投資台股　除台積電還看好科技、金融股

挪威主權基金投資台股　除台積電還看好科技、金融股

挪威主權基金一直都是全球最大的主權投資基金，也是各國投資經理人的重要參考指標之一，2024年全年獲利高達挪威克朗2.51兆元（相當於新台幣7.82兆元），全年報酬率高達13.1%！相比2023年剛創下挪威克朗2.2兆元新高（相當於新台幣6.85兆元），也再次刷新紀錄。

2025-03-23 15:02
SOGO忠孝館前2月營收年增2.2％　日本展登場拚5500萬業績

SOGO忠孝館前2月營收年增2.2％　日本展登場拚5500萬業績

遠百（2903）轉投資遠東SOGO忠孝館今年前2月業績成長2.2％，日前舉辦全台最大日本展，集結近百家品牌，其中16家初登場與17家實演，展期業績力拚達5500萬元，年增約10％；另針對南港Lalaport開幕，忠孝SOGO認為影響不大，雙方客群不同，更多購物中心出現對消費者是好事。

2025-03-23 13:43
加油看仔細！汽油明起每公升降價0.3元　柴油調漲0.1元

加油看仔細！汽油明起每公升降價0.3元　柴油調漲0.1元

中油宣布自明（24）日凌晨零時起，汽油價格每公升調降0.3元、柴油價格調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.9元、95無鉛汽油每公升30.4元、98無鉛汽油每公升32.4元、超級柴油每公升28.0元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收0.9元及0.5元。

2025-03-23 12:06
房地合一踩到雷！「非自住」被揪出　150萬修繕抵稅慘遭剔除

房地合一踩到雷！「非自住」被揪出　150萬修繕抵稅慘遭剔除

房地合一稅制上路後，民眾對於「自用住宅」認定常有誤解，以為只有交易總金額才會是查稅重點，將150萬元修繕費用列報抵扣額，遭國稅局以「非自住」為由予以剔除，連補帶罰67.5萬元。

2025-03-23 11:35

讀者迴響

熱門新聞

房屋稅2.0來了！今自用住宅戶籍登記最終日　壓線上車省稅4倍

繼承3億遺產「繳稅1600萬」他月薪39K慌了！律師曝4招

台積電崛起4關鍵！　日經商業出特輯向台灣學習

NCC自陷停擺僵局　全因前主委陳耀祥失算

從債轉股！　達人首選不是0050而是這檔

李嘉誠賣碼頭中國船不會無處可靠　買主貝萊德是中國最大外資基金

中信金、玉山金搶親　保德信投信出售原因曝光

美對陸鋼鋁祭70%高關稅　中鋼董座：2業者喜迎轉單

玉山金併保德信投信內幕　拚重回金控四哥

一早發錢了！「3項津貼」今入帳

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366