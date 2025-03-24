NCC自陷停擺僵局　全因前主委陳耀祥失算

▲NCC前主委陳耀祥去年卸任前，將《組織法》第10條第3項規定解釋為「法定總額」，也種下自廢武功的爭議。（資料照片）



圖文／鏡週刊

本刊調查，造成NCC停擺最主要的關鍵，在於前主委陳耀祥對《組織法》的不當法律解釋，導致收視戶權益受影響，是最該被檢討之處。

面對停播爭議，NCC委員王正嘉不僅親任NCC訴訟代理人，日前更公開表示，NCC會要求有線電視掛保證，不能在執照屆期後斷訊，但王到法院又主張業者若繼續播出就是違法經營，讓業者無所適從，直言：「NCC只有3位委員就是無法作成決議，根本無意為接下來業者面臨的問題找方法解決。」

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▲原有7位委員的NCC，如今只剩3人，少於委員會門檻最低標4人，重大業務幾乎停擺。

對於在立法院等待審議的NCC委員提名人選，王正嘉主張「分開審議、部分通過、只須通過一位委員」「建議行政院公布待審委員意願」，似乎有偏好的委員人選，也知道部分待審委員表達不願再接受提名，但王正嘉透過媒體表達主張，並未引起太多討論，三十多個頻道的停播危機也未解決。

本刊調查，《NCC組織法》第10條規定：「會議之決議，應以委員總額過半數之同意行之。」所謂「委員總額」，若解釋為「法定總額」，就需要7位委員過半數之四位同意，始得為之；但若解釋為「現有總額」，即目前委員人數過半即可決議。

這起NCC的人事爭議，要回溯到立法院去年通過《NCC組織法》第4條第5項修正案，在立法院未通過新任委員提名時，原任委員不得再延任，導致去年7月底後僅剩3位委員。

其中，被批評為自行曲解法令的前主委陳耀祥，更在卸任前的當週主導委員會議，將《組織法》第10條第3項規定解釋為法定總額，並透過新聞稿表示，NCC在8月1日後就無法召開委員會議進行決議。

出乎陳耀祥預料的是，行政院去年7月以剛通過的《NCC組織法》第4條尚未經行政院公告生效為由，指定原任副主委翁柏宗延任並擔任代理主委，使NCC又有4位委員繼續運作。之後，立法院在藍白兩黨主導下，將生效日期修正為即刻生效，翁也跟著在去年12月卸任，NCC便陷入僅剩3位委員、無法召開委員會議的窘境，停擺至今。

▲立委在藍白2黨人士數優勢下，包括NCC等重大機關的人事同意權都遭到封殺，連帶衝擊民眾權益。（翻攝公視新聞）

本刊調查，對於委員人數不足，導致NCC無法運作，朝野立委載高度對立下並無尋求解決的共識。政院官員表示，《NCC組織法》2015年立法時，參考《憲法．訴訟法》之前身「司法院大法官審理案件法」規定，即是採取現有總額規定，《公平會組織法》《中選會組織法》等也都採現有總額模式，《NCC組織法》第10條從文義解釋為現有總額並無不妥，亦即只剩3人照樣可以開會。

該名官員表示，即使是處理憲政爭議的《憲法訴訟法》，都採取現有總額，僅是規範行政權行使的《NCC組織法》，實在沒有嚴格解釋為法定總額必要，在立法院擁有多數的藍白兩黨主導下，雖決議提出法定總額的修法案，但NCC卻在前主委陳耀祥的主導下自陷法定總額的困境，實在讓人不解。

▲NCC只剩3名委員無法開會議決，今年6月底將有包括4家無線台在內等三十多家廣播電視業者無法換照。

另一位頻道業者則指出，NCC自知不召開委員會議，對廣電業者的權益影響甚鉅，只能發布新聞稿，一方面向立法院溫情喊話，另一方面表示將召開學者專家諮詢會議尋求解決之道，最後結論卻是兩手一攤，「難道三十幾家的廣電業者只能自求多福？」

無獨有偶，NCC去年通過「電信管理業務規費收費標準」，原訂今年2月生效，針對海外購入回台，配備WiFi、藍牙的3C、智慧居家產品，將收取審查費750元，引起廣大民怨，輿情海嘯驚動政院高層，最後才緊急喊停。

▲3C智慧產品750元之亂讓民怨炸鍋，驚動政院高層滅火，NCC更被批評是巧立名目找老百姓麻煩。圖為Apple Vision Pro。（翻攝Apple官網）

本刊調查，一直到750元之亂在民進黨團內部群組炸鍋、要求政院處理，政院高層才赫然發現，NCC對《組織法》第十條規定的解釋大有問題，不只讓NCC停擺，也讓停播等相關爭議埋下未爆彈。

NCC依法本應開會做成決議，卻因錯誤解釋《組織法》規定自陷困境，讓機關運作全面停擺，受影響的是各廣電事業及數發部，NCC到底要置身事外至何時？外界都在看。



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