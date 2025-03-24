快訊／台積電漲15元至987　台股漲逾170點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（24日）以22348.38點開出，指數大漲139.28點，漲幅0.63％，隨後漲勢擴大，開盤2分鐘上最高漲逾170點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲14元來到986元，漲幅1.44％，隨後上漲15元至987元；鴻海（2317）上漲1.5元至166.5元；聯發科（2454）上漲20元至1500元；廣達（2382）上漲0.5元來到256.5元；長榮（2603）上漲1元至228.5元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲32.03點或0.08％，收在41985.35點；標準普爾500指數上漲4.67點或0.08％，收5667.56點；那斯達克指數上漲92.42點或0.52％，收在17784.05點；費城半導體指數下跌43.42點或0.94％，收4557.95點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|41985.35
|▲32.03
|▲0.08%
|S&P500
|5667.56
|▲4.67
|▲0.08%
|NASDAQ
|17784.05
|▲92.42
|▲0.52%
|費城半導體指數
|4557.95
|▼43.42
|▼0.94%
資料來源：證交所
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