快訊／台積電漲15元至987　台股漲逾170點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（24日）以22348.38點開出，指數大漲139.28點，漲幅0.63％，隨後漲勢擴大，開盤2分鐘上最高漲逾170點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲14元來到986元，漲幅1.44％，隨後上漲15元至987元；鴻海（2317）上漲1.5元至166.5元；聯發科（2454）上漲20元至1500元；廣達（2382）上漲0.5元來到256.5元；長榮（2603）上漲1元至228.5元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場上漲32.03點或0.08％，收在41985.35點；標準普爾500指數上漲4.67點或0.08％，收5667.56點；那斯達克指數上漲92.42點或0.52％，收在17784.05點；費城半導體指數下跌43.42點或0.94％，收4557.95點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 41985.35 ▲32.03 ▲0.08% S&P500 5667.56 ▲4.67 ▲0.08% NASDAQ 17784.05 ▲92.42 ▲0.52% 費城半導體指數 4557.95 ▼43.42 ▼0.94%

資料來源：證交所