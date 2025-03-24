築間第14個品牌「芡芳石頭火鍋」首店插旗台中　上半年拚展10間店

▲築間再推新品牌「芡芳石頭火鍋」。（圖／築間提供）

記者廖婕妤／台北報導

築間（7723）集團再推新品牌，看好年產值400億元火鍋商機，瞄準Q2及母親節檔期到來，再推出全新鍋物品牌「「芡芳石頭火鍋」，成為集團第14個品牌，4／2將在台中正式開出首店，並陸續插旗全台各地，除台中外，4月還會開出新北永和、樹林、基隆、台南成大等共計5家店，今年上半年目標開出10家店。

築間集團繼「築間幸福鍋物」、「有之和牛鍋物放題」及「築間麻辣火鍋」之後，再推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」 ，帶有閩南語語譯的「芡芳」 是料理的第一道程序，是一切開始的的初衷，是台灣傳統料理香氣的靈魂與日常生活密切相關，具有強烈的生活感。

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築間表示，芡芳石頭火鍋定位為中平價的石頭火鍋，瞄準外食上班族和家庭客為主要客源，最低只要208元起，套餐包含了厚工湯底、肉品／海鮮及18選當季蔬菜盤，推出3大現炒系列湯底，另還有5款湯底供選擇，主餐則提供超過20種肉品與海鮮，自助吧更提供11款冷、熱飲及泰國原裝進口的明果冰淇淋，其中最受矚目的是與大苑子聯名推出的「大苑子芒果綠茶」，可無限暢飲，帶來更豐富的用餐體驗。

築間指出，隨著築間的市場版圖穩健擴張，集團將靈活調整新舊品牌的雙線發展策略，持續於國內推動街邊店及百貨商場的門店布局，擴大品牌聚落，提升集客效益，並進一步穩定香港與日本等海外市場營收表現，今年以雙位數展店為目標，持續推動展店計畫。

隨著海內外餐飲市場版圖持續發展，築間將適時調整、優化營收結構，並強化資源集中管理策略，降低營運成本，提升集團獲利能力，以維持集團長遠發展的成長動能。