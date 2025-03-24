快訊／台股收盤大跌102.46點　台積電持平至972

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（24日）開高走低，加權指數終場大跌102.46點，以22106.64點作收，跌幅0.46％，成交量2446.46億元。
美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲139.28點開出，指數開高走低，盤中最高達22380.73點，最低22106.64點，終場收在22106.64點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到972元；鴻海（2317）下跌2元至163元；聯發科（2454）維持平盤至1480元；廣達（2382）下跌6.5元來到249.5元；長榮（2603）上漲0.5元至228元。
今天漲幅前5名個股為華經（2468）上漲4.9元，漲幅10％；寶一（8222）上漲4.35元，漲幅10％；安集（6477）上漲3.5元，漲幅9.99％；有成精密（4949）上漲3.6元，漲幅9.96％；兆赫（2485）上漲1.4元，漲幅9.93％。
跌幅前5名個股則為泰鼎-KY（4927）下跌4.45元，跌幅9.97％；台揚（2314）下跌1.75元，跌幅9.8％；日成-KY（4807）下跌1.65元，跌幅7.59％；東訊（2321）下跌1.1元，跌幅7.05％；飛捷（6206）下跌9.5元，跌幅6.93％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華經（2468）
|53.9
|▲4.9
|▲10.0％
|寶一（8222）
|47.85
|▲4.35
|▲10.0％
|安集（6477）
|38.55
|▲3.5
|▲9.99％
|有成精密（4949）
|39.75
|▲3.6
|▲9.96％
|兆赫（2485）
|15.5
|▲1.4
|▲9.93％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|泰鼎-KY（4927）
|40.2
|▼4.45
|▼9.97％
|台揚（2314）
|16.1
|▼1.75
|▼9.8％
|日成-KY（4807）
|20.1
|▼1.65
|▼7.59％
|東訊（2321）
|14.5
|▼1.1
|▼7.05％
|飛捷（6206）
|127.5
|▼9.5
|▼6.93％
資料來源：證交所
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