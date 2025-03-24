快訊／台股收盤大跌102.46點　台積電持平至972

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（24日）開高走低，加權指數終場大跌102.46點，以22106.64點作收，跌幅0.46％，成交量2446.46億元。

美股前一交易日漲多跌少，台股上午以大漲139.28點開出，指數開高走低，盤中最高達22380.73點，最低22106.64點，終場收在22106.64點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到972元；鴻海（2317）下跌2元至163元；聯發科（2454）維持平盤至1480元；廣達（2382）下跌6.5元來到249.5元；長榮（2603）上漲0.5元至228元。

今天漲幅前5名個股為華經（2468）上漲4.9元，漲幅10％；寶一（8222）上漲4.35元，漲幅10％；安集（6477）上漲3.5元，漲幅9.99％；有成精密（4949）上漲3.6元，漲幅9.96％；兆赫（2485）上漲1.4元，漲幅9.93％。

跌幅前5名個股則為泰鼎-KY（4927）下跌4.45元，跌幅9.97％；台揚（2314）下跌1.75元，跌幅9.8％；日成-KY（4807）下跌1.65元，跌幅7.59％；東訊（2321）下跌1.1元，跌幅7.05％；飛捷（6206）下跌9.5元，跌幅6.93％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 華經（2468） 53.9 ▲4.9 ▲10.0％ 寶一（8222） 47.85 ▲4.35 ▲10.0％ 安集（6477） 38.55 ▲3.5 ▲9.99％ 有成精密（4949） 39.75 ▲3.6 ▲9.96％ 兆赫（2485） 15.5 ▲1.4 ▲9.93％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 泰鼎-KY（4927） 40.2 ▼4.45 ▼9.97％ 台揚（2314） 16.1 ▼1.75 ▼9.8％ 日成-KY（4807） 20.1 ▼1.65 ▼7.59％ 東訊（2321） 14.5 ▼1.1 ▼7.05％ 飛捷（6206） 127.5 ▼9.5 ▼6.93％

資料來源：證交所