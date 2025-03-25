台電虧損買綠電「圖利光電業者」？雲豹能源曝數據：僅占營收1.79%

▲雲豹能源澄清售電數據，反駁圖利指控。（圖／記者姜國輝攝）

記者閔文昱／綜合報導

台電財務持續虧損，主因是電價未跟著燃料漲、核電無法使用，只能以躉購費率買綠電，但卻被質疑圖利光電業者。對此，雲豹能源（6869）也公布銷售數據，強調售電業務主要面向民間企業，而非依賴台電的購電，反駁外界對其圖利台電的指控。

雲豹能源24日發表聲明表示，2024年賣給台電的再生能源光電金額為6794萬元，僅占全年營收的1.79%。同時，94%的售電收入來自於包括美光、日月光投控、京元電子、矽格、台星科、欣銓和Gogoro等知名企業，顯示雲豹能源的營收主要依賴於民間企業，而非台電。

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事實上，雲豹能源旗下的天能綠電子公司，已與多家國際知名企業簽訂購售電合約（CPPA），2024年累計售電達160億度，年成長12倍，國內光電憑證銷售市占率達29.22%，穩居售電業龍頭地位。這些合作不僅支持了台灣的出口產業，也滿足了進軍國際供應鏈所需的綠電需求。

天能綠電總經理唐亞聖指出，台灣再生能源發電占比僅11.6%，距離2050年淨零碳排目標下的70%仍有極大成長空間，要在競爭激烈的綠電市場中勝出，關鍵在於能否提供足夠的綠電規模，並確保穩定的履約能力。雲豹能源憑藉「發電、售電一條龍」的多元媒合服務模式，正積極填補市場需求端的綠電缺口。

針對外界質疑漲電價是圖利雲豹能源，經濟部長郭智輝則指出，台電的虧損主要因國際能源價格波動，而非因購電策略，「可以去看台電跟雲豹能源買多少電，那個是微乎其微的電，所以雲豹能源對台電的影響，其實坦白講應該是不具影響力，大家這樣點名，對台電來講是不公平的。」