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一早發錢了！「2項津貼」今入帳　月底前還有11筆待發放

勞動部今發放2項津貼。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲勞動部今發放2項津貼。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

勞動部勞工保險局公布，今（25）日為「國民年金保險老年基本保證年金」、「國民年金保險原住民給付」預定入帳日，符合資格的民眾記得趕緊刷存摺，確認款項是否入帳。另外，勞動部勞工保險局行事曆顯示，31日前還有11筆款項等待發放。

勞保局指出，「國民年金保險老年基本保證年金」的請領資格為，97年10月1日國民年金法施行時，已年滿65歲之國民，也就是民國32年10月1日 （含當日）以前出生之國民，在國內設有戶籍，且最近3年內每年居住超過183日、符合相關規定就得請領。自113年1月起，每月發放4049元至死亡當月為止。

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至於「國民年金保險原住民給付」，年滿55歲之原住民，在國內設有戶籍，且符合相關規定者可請領，自113年1月起每人每月可拿4049元。從申請且符合條件的當月起，開始按月發給至年滿65歲前1個月為止。

此外，根據勞動部勞工保險局行事曆，3月底前還有11筆款項將發放：

⚫ 3月27日

國民年金保險生育給付

⚫ 3月28日

勞保年金給付

災保年金給付

災保失能照護補助

勞退月退休金（首發案）

⚫ 3月31日

產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助

國保身心障礙年金給付併計勞保年資

國民年金保險老年年金給付

國民年金保險喪葬給付

國民年金保險遺屬年金

國民年金保險身心障礙（基本保證）年金

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