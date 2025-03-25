永慶房屋助社區防災力提升　連4年獲新北市政府肯定

▲永慶房屋積極投入社區防災，助地方提升防災量能，由新北市市長侯友宜親自頒獎，永慶房屋楊哲彥協理代表受獎。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

新北市政府強化企業自主防災能力，致力推動企業與地方共同投入防災工作，提升在地的防災能量，永慶房屋自2021年響應新北市政府消防局的企業防災政策，在新北各地與鄰里、社區協力防災宣導講座、救災演練，連續4年獲得新北市政府肯定，03/20在新北市政府災害應變中心舉行頒獎儀式，新北市市長侯友宜頒發感謝狀，由永慶房屋楊哲彥協理代表受獎。

永慶房屋以行動守護社區 持續強化防災量能

颱風、地震是台灣兩大自然災害，每當災害發生，經常危害民眾生命安全，僅依靠政府的力量無法完全應對潛在的威脅。為了將傷害降到最低點，永慶房屋作為「社區好鄰居」以實際行動，提供帳篷、物資及人力支援，與在地里民、消防隊進行防災訓練和知識教育，強化在地防災韌性和應變能力。

▲永慶房屋作為防災企業之一，積極投入新莊區公所舉辦防災講座、消防會報等活動，為居家安全盡心力。

永慶經紀人員與服務專員在每場防災講座與模擬演習中都積極投入，不僅提供帳篷及物資支援，更與專業的消防人員學習心肺復甦術、滅火器操作及消防水帶使用。此外，還跟著里長走訪里鄰內的防空避難室的地點，熟悉避難路線與流程。希望若不幸有災難發生時，永慶的夥伴們就能用最快的速度，協助里長與防災人員讓損害降至最低，為社區的安全盡一份心力。

▲每當有單位舉辦防災活動，永慶房屋在第一時間提供物資協助，讓大小朋友能學習急救技能，強化在地救災能力。

▲永慶房屋人員與里民熟悉避難路線與流程，當發生災害時，能用最快的速度協助。

永慶房屋楊哲彥協理表示，永慶房屋不只是提供專業的購售屋服務，更期望與鄰里社區一起成長，共同打造宜居的生活環境，每當有單位舉行防災活動，我們總是第一時間提供物資、設備等支援。這份熱心積極態度，深受新北市政府的高度肯定，年年獲得「績優防災企業」的榮譽，永慶會持續支持政府的政策，和社區一起建立安全的韌性社區。」

