運價波動、重大地緣政治挑戰　赫伯羅德估今年獲利0-15億美元

▲赫伯羅德看今年貨櫃船運市場存在相當大的不確定性。（圖／取自赫伯羅德官網）

記者張佩芬／台北報導

全球第四大的赫伯羅德航運，2024年息稅前利潤(EBIT)為27億美元，但因運費波動與重大地緣挑戰造成的市場不確定性，估今年EBIT在0至15億美元之間。對此國內長期追蹤航運類股的法人指出，今年全球關稅壁壘成形，估計貨量會減少，新造船約有兩百萬箱(20呎櫃)交船，以哈停火雖然破局，埃及提出新停火方案，傳出美國與哈瑪斯都已同意，紅海危機如果在年中解除，估計部分貨櫃船公司是有可能出現虧損的。

這家法人分析，今年1月8日美東碼頭達成6年新約，罷工危機徹底解除，SCFI運價指數1月9日從1月3日的2505.17點開始下滑，本月21日已跌至1292.75點，估計3月份貨櫃船公司營收就會出現年減現象，單季獲利則預計在第二季會轉為年減。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年原本是新船下水量創歷史新高的一年，但因遇上連續多個一次性事件，包括：紅海繞道、巴拿馬運河缺水、美東碼頭罷工危機、關稅壁壘前的搶運等等，加上船公司透過縮減班進行運價拉抬，讓2024年運價不跌反漲。

巴拿馬運河目前已不缺水，船舶通行量早已恢復正常；美西、美東罷工危機都已解除，新船爆量、關稅壁壘，加上紅海危機有望解除，預期今年將是利空充斥的1年，即使紅海危機不解除，但從今年首季看，紅海危機還在，歐美線運價就已跌到成本線，隨著新船陸續交船，市場還是有船噸過剩壓力，只是有紅海危機，用在繞行好望角的運力就不會釋放出來，過剩壓力也就不會太大。

馬士基在2月上旬曾經預估，如果今年年中紅海恢復通行，2025年EBIT估在0-30億美元之間，當時大陸媒體解讀為可能會讓馬士基在2025年恢復到收支平衡狀態。

對於去年業績，赫伯羅德執行長Rolf Habben Jansen在新聞稿中表示：「在充滿挑戰的市場環境中，我們取得了穩固的業績，並進一步提高了客戶滿意度。我們進一步鞏固和擴大了漢莎環球碼頭品牌下的碼頭業務。最後，我們啟動了公司歷史上最大的新建計劃，這將使我們的船隊進一步現代化和脫碳。」

赫伯羅特保持了強勁的財務狀況，股本增至224億美元，股本比率提高至61.6%。該公司的淨流動性頭寸下降至9830億美元，反映了持續的投資和市場挑戰。但效率指標略有下降，EBITDA獲利率降至24.3%，EBIT獲利率降至13.5%。 投資資本回報率也下降至14.1%。

到2025年，集團息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)預計將在25億至40億美元之間，集團EBIT將在0至15億美元之間。該公司表示，由於運費波動和重大的地緣政治挑戰，「存在相當大的不確定性」。

Habben Jansen表示：「2025年，我們將與Gemini(與Maersk的新合作聯盟)有一個良好的開端，但經濟和地緣政治環境仍然脆弱。在這種背景下，我們預計2025年的收益將低於2024年。」