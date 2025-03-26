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晶華平均房價近7000元　COMPUTEX期間訂房率達7成

▲台北晶華酒店。（圖／記者廖婕妤攝）

▲台北晶華酒店。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

晶華（2707）今年前2月營收寫新高，住宿及餐飲方面都持續成長，晶華酒店指出，目前平均房價將近7000元，較疫情前成長約10％，外國觀光客也持續恢復，今年5月COMPUTEX電腦展期間，訂房率更是已達到7成。

晶華表示，國際商務旅客來台人數穩定成長，3月的工具機展、4月將迎來台北國際汽機車零配件展，以及5月登場的台北國際電腦展COMPUTEX，都將持續挹注台北晶華酒店住房，其中，目前看到5月電腦展期間，訂房率已達到7成，且陸續增加當中。

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晶華指出，旗下台南晶英、晶泉丰旅、以及剛重新開幕的太魯閣晶英也積極掌握國旅市場，瞄準4月初清明兒童節連假的度假商機推出各項住房專案，期望整體住房率可以順利站上8成。

餐飲表現方面，端午節粽子禮盒大戰將提前於4月份開打，台北晶華以及台南晶英都將推出多款主廚手工包粽以及氣泡茶禮盒應戰，期望因禮盒品項增加以及提早佈局公司福委會等團購市場的策略奏效，推升業績成長30%、至3,500萬元。

同時間，晶華館外餐廳泰市場海鮮自助餐廳也將迎來開幕一周年慶，一連串活動可望有效提高來客數並衝高業績，飯店也將為緊接而來的復活節和母親節備妥節慶活動，為Q2增添營運動能。

關鍵字： 晶華酒店旅遊市場餐飲業商務旅客業績增長

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