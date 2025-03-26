「愛地球宣言」凝聚自行車產業綠色行動力　共創騎行永續新時代

▲台灣自行車界與會代表與政府官員，一起在Cycling Paradise 愛地球宣言發表會中比讚。（圖／自行車輸出業同業公會）

記者張佩芬／台北報導

由自行車公會、自行車研發中心、自行車新文化基金會及中華自行車永續聯盟共同主辦，外貿協會協辦的「愛地球宣言活動」，今(26)日於南港展覽館盛大舉行，活動以自行車產業未來發展三大方向「硬實力、軟實力以及巧實力」為主軸，號召產官學研凝聚共識，透過發表愛地球行動宣言，攜手推動綠色出行與低碳生活。

自行車公會理事長吳盈進致詞時表示，台灣自行車產業經歷半世紀挑戰與轉型，從低階代工走向高值整合，靠的正是「高質化」「低碳化」「國際化」三大策略。他指出：「我們吃苦像吃補，總能化危機為轉機。透過產官學研協作，我們共同推動零關稅倡議、打造大健康產業生態系統，並以『永續(Sustainability)、協同(Synergy)、愛地球(Strength Health)』為行動標的，向世界展現台灣是綠色出行的堅強後盾。」他進一步強調，自行車是符合聯合國SDGs的關鍵交通解方，也是最簡單卻最有力的ESG行動方案。



活動中發表「愛地球三大宣言重點」，聚焦產業升級、全民騎行與低碳永續。首先，產業層面由自行車產業鐵三角團隊提出2030目標倍增挑戰計畫，透過三電自主、共通協議標準與零組件高值化等技術，建構「永續精實跨區韌性供應鏈」，確保台灣在全球自行車產業中維持領先地位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次，在全民健康方面，由自行車文化基金會發表自行車騎行宣言(PEDALLING)，提出每日騎乘1.6公里，全民自行車安全教育、自行車友善設施等27項倡議，實踐健康促進與低碳生活。最後，在ESG議題上，中華自行車永續聯盟提出「騎車應擁有碳權」概念，推動里程憑証與騎行碳權，接軌全球ESG行動，展現台灣在綠色出行的領導力。

值得一提的是，本次經濟部科技研發主題館也同步進駐2025台北國際自行車展(南港展覽館一館K0510)，契合時下最夯的電動輔助自行車與運動科技議題，展示超過20項最具創新技術成果，其中，攜手TBA與TSEBA共同打造智慧電輔車共通通訊標準，現場展示導入共通協議之E-MTB與E-Trekking整車，搭配IoT整合資訊，提供高度擴充與互通應用情境，期能提升國內自行車產業的數位轉型與系統整合能力，進而擴大自行車產業的市場規模與產值。