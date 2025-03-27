川普關稅台積電收最低958元　台股重挫308點失守2萬2

台積電避險增資海外公司百億美元 投審會過關

經濟部投資審議會26日召開第18次會議，會中計核准重大投資案件計8件，包括2件僑外投資、4件對外投資、2件對中國投資，其中，台積電（2330）基於外匯避險成本考量，增資英屬維京群島 TSMC GLOBAL LTD.百億美元也過關。

全球晶圓廠設備支出連六年增 今年有望達1100億美元「明年還會大增」

SEMI 國際半導體產業協會於今 (27) 日公布的最新一季全球晶圓廠預測報告（World Fab Forecast）中指出，2025 年全球用於前端設施的晶圓廠設備支出自 2020 年以來連續六年增長，較去年同比上升 2%，來到 1,100 億美元。

台股嚇跌散戶搶抄底 專家急喊「稍安勿躁」小心報復關稅

美國總統川普週三（26）日表示，針對「所有非美國製造的汽車」徵收25%的關稅，造成美股4大指數收黑，今（27）日台股重挫300多點，22000點失守，投資專家建議，川普發起關稅戰，恐怕引來報復關稅，在4月中旬之前，關稅利空尚未消化完畢之後，投資人稍安勿躁，宜採取保守、觀望。

罕見！等價交換房產 他慘噴75.6萬房地合一稅

北區國稅局今（27）日分享房地合一稅罕見核課案例。小莊（化名）與好友小陳（化名）協議將手中近2000萬元房地產等價交換，想不到小陳申報房地合一稅應納稅金為「0」，而自認沒有金流的小莊未申報房地合一稅，遭國稅局抓出漏稅54萬，連補帶罰課75.6萬元稅金。

COMPUTEX大咖再+1 聯發科執行長蔡力行將進行主題演講

COMPUTEX演講嘉賓再曝光！IC設計大廠聯發科（2454）執行長蔡力行將以「從邊緣AI到雲端AI的願景」為題，在COMPUTEX 2025發表主題演講，該演講將於展覽開幕第一天5月20日上午11:00於台北南港展覽館2館7樓舉行。

川普關稅下重手 金管會：22家上市櫃公司通報有影響

美國總統川普突然宣布對非美製汽車加徵25％關稅，金管會證期局局長黃厚銘今（27）日指出，上千家上市公司中，有22家認為具有重大影響。

旺宏傳打入輝達供應鏈 雙利多助攻股價飆逾8％、成交量破10萬張

繼長江存儲和SanDisk宣布漲價後，美光也跟進調高產品價格，營運前景樂觀，相關概念股表現亮眼。其中，記憶體大廠旺宏傳出捷報，旗下NOR Flash獨家打入輝達GB300供應鏈，帶動其股價今日飆漲逾8%，上攻至最高23.3元，成交量更破10萬張。

電價若調漲傳給緩衝期 曾文生：過去確實發生過

電價審議會將於明（28）日舉行，傳出電價平均調漲6％至8％、但可能會有「緩衝期」，對此，台電董事長曾文生今在節目中表示，過去確實有發生過「電價延後調漲、暫時不做決定」的緩衝期，但對於今年會怎麼做，他真的不知道，還是要等電價審議會拍板。

台積電驚人飛輪效應！資本支出百億創300億營收 夠付50%國防預算

護國神山台積電（2330）擴大美國投資議題引發資本市場關注，寬量國際（QIC）創辦人暨執行長李鴻基今（27）日指出，只要台積電持續投入資本支出，對台灣經濟、國防、半導體供應鏈所帶來的飛輪效應將影響深遠，根據內部評估，台積電每投入100元資本支出，將創造300元營收，並帶來24元政府營所稅收入；台積電年度資本支出將透過證交稅、現金股利發放與營所稅支應近50%年度國防總預算，以及驅動114家台灣半導體供應鏈市值未來10年成長10倍至1.3兆美元。

台積電封裝需求強勁 郭明錤：迅得機械有望受惠

知名分析師郭明今日發文表示，受益於台積電全球最大先進封裝廠區AP8的強勁需求，迅得機械（6438）的產能已達滿載狀態，預計2025年的營收和每股盈餘（EPS）將超出市場預期。迅得為AP8的CoWoS倉儲獨家供應商，並在2024年第四季開始小量出貨，2025年4月起進入大量交貨階段，訂單將延續至2026年第三季。