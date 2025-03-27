川普關稅台積電收最低958元　台股重挫308點失守2萬2

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（27日）開低走低，加權指數終場大跌308.53點，以21951.76點作收，跌幅1.39％，成交量2638.98億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以大跌167.09點開出，指數開低走低，盤中最高達22093.2點，最低21919.4點，終場收在21951.76點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌22元來到958元，跌幅2.24％；鴻海（2317）下跌5.5元至160.5元；聯發科（2454）下跌30元至1485元；廣達（2382）下跌6元來到246元；長榮（2603）下跌3.5元至226.5元。
今天漲幅前5名個股為隴華（2424）上漲6.4元，漲幅10％；台揚（2314）上漲1.3元，漲幅9.96％；榮星（1617）上漲1.8元，漲幅9.89％；翔耀（2438）上漲3.15元，漲幅9.87％；來頡（6799）上漲11.5元，漲幅9.79％。
跌幅前5名個股則為大眾控（3701）下跌4元，跌幅9.21％；強盛新（1463）下跌2.1元，跌幅7.02％；旭暉應材（6698）下跌2.4元，跌幅6.58％；安集（6477）下跌2.45元，跌幅6.56％；迎廣（6117）下跌6.3元，跌幅6.12％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|隴華（2424）
|70.4
|▲6.4
|▲10.0％
|台揚（2314）
|14.35
|▲1.3
|▲9.96％
|榮星（1617）
|20.0
|▲1.8
|▲9.89％
|翔耀（2438）
|35.05
|▲3.15
|▲9.87％
|來頡（6799）
|129.0
|▲11.5
|▲9.79％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|大眾控（3701）
|39.45
|▼4.0
|▼9.21％
|強盛新（1463）
|27.8
|▼2.1
|▼7.02％
|旭暉應材（6698）
|34.1
|▼2.4
|▼6.58％
|安集（6477）
|34.9
|▼2.45
|▼6.56％
|迎廣（6117）
|96.7
|▼6.3
|▼6.12％
資料來源：證交所
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