4／2台股解放日！成交量縮外資賣不下去　利空逐漸消弭

美國將於四月二日宣布對特定國家徵收對等關稅，不過川普稱政策具有彈性，市場正面看待，然低迷的交易量顯示，台股依舊瀰漫觀望氣氛，可留意市場青睞且相對關稅影響程度較低的產業。

文／黃俊超

聯準會主席鮑威爾談話過後，市場稍微恢復信心，股市也獲得喘息空間，然而全球政經局勢仍將持續隨著川普而變化，除了俄烏與中東兩地的實體戰爭的進展之外，川普計畫於四月二日宣布對特定國家徵收「對等關稅」，並稱當日將是美國的自由解放日，雖然實際名單尚未出爐，不過財政部長貝森特提到「骯髒十五國」，很有可能就是主要實施的對象。

從對美國貿易額名單排列，加上部分商品課徵高關稅的國家來推斷，亞洲包含台灣、中國、日本、南韓、印度、泰國、馬來西亞與越南，歐洲的歐盟、德國、愛爾蘭、義大利與瑞士，美洲的墨西哥與加拿大。川普曾經計畫對晶片、藥品、鋼鐵與鋁等課徵關稅，對台灣而言，就算台積電已宣布加碼投資美國一○○○億元，恐怕也仍有高機率受到衝擊。

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川普對關稅保持彈性

川普也企圖將手伸進中立的聯準會，公開表示聯準會應該要降息，而近期決策會議點陣圖顯示，今年將僅降息兩次，不過四月起將再度放緩縮表，每月美債到期不再投資上限由二五○億美元降至五○億美元，整體縮表幅度由每月六○○億美元降至四○○億美元。主席鮑威爾在會後記者會提及川普關稅的不確定性，將使得硬數據（實際經濟數據）與軟數據（調查數據）出現明顯落差。

鮑威爾明確表示，縮減步調的調整不只是暫時措施，而是聯準會穩步推動量化緊縮結束的方式之一，縮表預期除了可舒緩美債供需，也等同減緩回收市場流動性的速度。此外，聯準會經濟預測報告也下調今年ＧＤＰ預估值，從二．一％降至一．七％，並小幅上修失業率、通膨率與核心通膨率，不過利率路徑維持逐年降息預估並沒有改變。

回到即將引爆的對等關稅上，雖然川普表示政策具有彈性，且是互相的，但是並無意為關稅設豁免，並稱一旦開啟先例，就必須對所有人開放，川普的關稅政策，對美國將可帶來更公平的貿易條件，也或將能提升生產與就業等正面助益，不過卻也可能引發關稅戰，與新一輪的全球關稅壁壘，成本最終轉嫁回到美國企業與消費者身上，進而影響消費力，推升通貨膨脹並阻礙經濟成長。

外資賣壓出現趨緩

央行總裁楊金龍日前表示，雖然與美國財政部溝通良好，不過看起來不確定性高，確實存在隱憂，單純從關稅角度來看，台灣應該不在其中，以平均關稅來看，美國三．三％、台灣六．五％，但是加權稅率美國二．二％、台灣一．七％，不過若從對美國順差角度切入，台灣對美國順差的確相當大且持續增加，主要是美國需要台灣晶片與伺服器，且台灣輸出給美國的獲利率，遠低於美國業者銷售給其他客戶，並認為台美雙方互補且有利，並非是不公平貿易。

針對台灣可能被列入首波名單，經濟部長郭智輝表示，已就各種情境做出假設，並提出可因應的方法，另外也表示中油與阿拉斯加液化天然氣買賣已簽署投資意向書。台灣可能首當其衝的產業是半導體晶片，然而市場多數認為若真的實施高關稅，恐怕對整體科技業都會帶來負面影響。基本上，若是台灣輸美產品對美國產業替代性低、甚至不可替代性，則未必符合川普的美國利益，相對的，要求降低如多年呵護的汽車產業，則對產業與就業具有負面衝擊，但是消費者卻可買到更便宜的價格。（全文未完）

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