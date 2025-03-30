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年賺11%！　達人揭「最強3檔ETF」

清流君強調，目前台美股市本益比偏高，資金應分散至新興市場或歐股。

▲清流君強調，目前台美股市本益比偏高，資金應分散至新興市場或歐股。

圖文／鏡週刊

在川普關稅變數、美國經濟衰退及通膨可能捲土重來的威脅下，今年以來不少投資人的帳戶明顯縮水；如何趨吉避凶，尋求資金避風港，成為大家關注焦點。投資達人清流君向來主張投資不擇時、閒錢全押，面對2025震盪盤勢，他曝光口袋投資組合乾貨，稱這樣買波動風險最小，報酬率最高！

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清流君曾分享自己在念書時期的投資經驗；學生時代因家教賺了幾萬元，當時想買0050（元大台灣50），卻不敢一次投入所有資金，拖了一段時間後才進場，結果價格越來越貴，讓他相當後悔。從此，他的投資主張就是不擇時，有閒錢就all in。面對眼前波動，他仍強調資金應該梭哈，但不能集中在台股、美股市場。

相較傳統本益比評價法，將股價除以近一年每股獲利，以判斷個股或全市場估值；清流君更偏好以席勒本益比（CAPE）作為股市評價依據，透過近10年平均數據，考量經濟週期波動影響，是他認為更可靠的指標。

清流君強調，目前台美股市本益比偏高，資金應分散至新興市場或歐股。

▲清流君強調，目前台美股市本益比偏高，資金應分散至新興市場或歐股。

「目前不論美股或台股，席勒本益比都已超過30倍，位在歷史高檔區，在估值過高風險下，未來將面臨均值回歸，但有閒錢仍應全部投入，重點是做到標的分散。像近幾年新興市場估值就偏低，亞太地區、歐洲股市乃至其他市場，也都應有一定配置比例，資金不該集中在台、美股市。」

但指數已在歷史高點，此時資金還能全押？清流君統計過去20年0050表現，拉長時間看發現，挑選進場時機對報酬累積影響極小；「假設有3個人同時投資0050，第1個是凡人，不擇時、固定在年初投入一筆錢；第2人開了上帝視角，每次都在當年最低點投入，第3人則是地獄倒楣鬼，每次都買在當年最高點，結果3人年平均報酬率由高至低分別是13.6%、12.55%、11.19%，可見就算每次都買在最高點，績效也不會輸太多。」

進一步來看，過去20年台股有7次大崩跌，最慘烈一次是2008年金融海嘯，0050最大跌幅達55.57%，等於1000萬投入便蒸發了550萬元，投資人必須忍耐3年3個月才能解套。若心臟受不了這樣的波動，就必須進行股債配置，若是股6債4配置，套牢時間將大幅縮短至1年10個月。

儘管清流君年僅30，目前還沒有債券配置需求，但他幫父母及家中長輩在投資配置過程中，也試算出他心目中最優選，「就過去7年來看，以0050、00713（元大台灣高息低波）及00697B（元大美債7-10）各3等分配置出來的股債組合，可達到年化波動率最低，總報酬率最高效果，年化報酬率可達11.65%，堪稱股債配置中的乾貨，受不了震盪行情的投資人，不妨參考。」

若想為資金尋找避風港，聚焦債券ETF、穩穩領息，清流君也提供債券配置組合，有現金流需求的人，可進一步追蹤。更多股債ETF配置內容，都在《錢鏡你家》節目中完整呈現。


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關鍵字： 鏡週刊清流君ETF

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