台積電在外國人眼中是怎樣？外媒曝「工程師的一天」　對1狀況不滿

▲台積電被稱為「護國神山」。（圖／路透，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台積電常被稱為「護國神山」，外媒《SEMI VISION》近日就分享了台積電的起源、影響、企業文化、工程師一天的安排等內容，就連「台積電之歌」也紅到國外。

根據外媒《SEMI VISION》報導，在外國人眼中，台積電的快速進步，是因為工程師辛勤工作、投入研發，台積電不僅帶動台灣經濟成長，也提升台灣的國際科技形象，不過，台積電在海外設廠，也引發技術外流等擔憂，總結來說，台積電對台灣經濟、科技以及國際地位都很重要。

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很多人會以「十萬青年十萬肝」來調侃台積電，報導對此指出，雖然在美國匿名論壇Blind和職場評論網站Glassdoor上，台積電的評分僅有3至3.2顆星，但其實外國網友認為，台積電是一個適合學習成長的地方，甚至還有在台受訓的美國員工說，收到招募消息時，覺得自己獲得了一個夢寐以求的工作機會。

只是報導也指出，工程師常常需要24小時待命，以處理突發事件，對外國員工來說，他們工作上最大的不滿，就是工作和生活難以平衡，甚至覺得台灣人對每個任務都營造出一種虛假的急迫感，製造出「你需要立即完成所有事情」的氛圍，但如果想要有正常的工作和生活，這根本不現實。

報導接著指出，其實語言障礙、管理風格也是外籍員工要面臨的挑戰，因此台積電也試圖以各種方式來消除文化差異。

報導還分享了台灣工程師的一天，冬天、雨天常出現塞車情況，因此很多工程師6點就會起床，並在7點左右出門；工程師會在7點半抵達公司停車場，然後35分開始工作；8點前會檢查產品狀態、準備報告；9點會開會；10點是更高階層的會議；然後中午休息到下午1點半；1點半到5點繼續開會和處理工作；5點後總結會議；晚上6點至7點是吃飯時間；如果沒有重大問題，7點至8點就會交接。不過，工程師的工作時間可能還會更長。

此外，報導還分享了台積電之歌〈台積心靈捕手〉，他們認為，這首歌能讓台積電員工認同公司及其價值觀，而台積電也在尋求擁有相同願景及價值觀的員工。