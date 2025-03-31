不顧卓揆親臨！台積電2奈米擴產董座缺席　5座廠花不到赴美一半

▲台積電今日舉行2奈米擴產典禮。（示意圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

台積電（2330）今日於南部科學園區晶圓二十二廠新建工程基地舉行2奈米擴產典禮，2奈米製程預計今年下半年量產，台積電表示，位於高雄的晶圓二十二廠為台積電生產2奈米製程技術的主要廠區之一，有別於先前台積電由董事長魏哲家親自出席記者會宣布千億投資美國，今日在台灣的擴產典禮魏哲家並未出席，僅由執行副總經理暨共同營運長秦永沛出席主持，公司誠意明顯落差。

台積電副總經理暨共同營運長秦永沛在典禮中表示，台積電在高雄還有第3、第4、第5期的晶圓廠，晶圓22廠全期投資將超過新台幣1.5兆元，他更強調，每一期的晶圓廠都會是其他公司晶圓廠的兩倍大，將會創造超過7000個高科技工作機會。

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台積電晶圓二十二廠廠區規劃，每一期潔淨室面積皆為一般標準型邏輯晶圓廠的二倍，第一期至第五期預計潔淨室總面積達 28 萬平方公尺。全廠區創造逾2萬個營建工作機會，以及超過7000個直接的高科技工作機會。台積電除了在南部科學園區擴建 2 奈米產能，在新竹科學園區的設置亦依計劃進展中。

台積電2奈米製程技術開發依照計劃進行，並且有良好的進展。相較於N3增強型技術，2奈米在相同功耗下速度提升10-15%，或者在相同速度下功耗降低25-30%。2奈米製程技術推出時在效能、功耗及面積（PPA）及電晶體技術上，為業界最先進的半導體邏輯製程技術。

但今日台積電進行擴產典禮，股價卻殺聲隆隆，殺逾35元至917元，為去年9月6日以來波段低點，終場更以910元最低點收，下跌42元或4.41%，不只股民不買單，法人也認為，台積電產能外移到美國看起來更是勢不可擋。

5座2奈米廠僅花1.5兆元 僅赴美千億投資一半

從投資金額來看，台積電先前才宣布赴美投資千億美元，相當於新台幣3.2兆，原以為給足川普面子，沒想到日前川普又「主動」幫台積電加碼至2000億美元，不過台積電對此也沒有證實或否認，但反觀今日高雄廠擴產，雖說根留台灣，但光是投資額1.5兆元，就不及3.2兆一半，更別說和6.4兆加碼版投資額相比，兩者之間有明顯落差，要說服國人恐有難度。

另外，高雄晶圓二十二廠總投資額1.5兆元，要蓋五座廠，換算下來一座才3000億元，但回顧過去台積電建廠，光是3奈米廠一座就要價6000億元，來到2奈米廠反而成本可以砍半，這顯然有問題。

台積電2奈米擴廠內外資通殺 今年市值蒸發6兆約10座晶圓廠



市場認為，台積電今日宣布的1.5兆投資額，很有可能是顧及川普面子而刻意低報，畢竟若按照一座廠6000億換算，五座就要3兆，而台積電今年以來股價由1160元一路殺至今日盤中917元，市值蒸發逾6.2兆，相當於10座晶圓廠的價值。另外，光高雄就跟美國投資額一樣，這樣恐怕會讓剛開心宣布台積電大舉投資美國的川普面子掛不住，但反過來說，今日台積電宣布1.5兆投資高雄，在外界眼中，恐怕只看到台積電說根留台灣，然而投資金額落差卻已道盡一切，產能移美似乎已避無可避。

台積電指標性擴產典禮 董座魏哲家神隱缺席

法人也指出，不只投資金額讓人霧裡看花，此次台積電擴產，明明是再次強調根留台灣的大好機會，不過今日典禮卻低調到讓人不解，2奈米擴產若真的如此重要，董事長魏哲家為何缺席，僅由執行副總經理暨共同營運長秦永沛出席主持，和日前在總統府舉行記者會的排場有天壤之別。

法人認為，台積電目前處境尷尬，陷入裡外不是人局面，一方面要安撫美國總統川普，但另一方面，又必須對國人強調根留台灣，本就矛盾的兩件事情，台積電卻必須想辦法兩全其美，現在也因此讓台積電陷入大麻煩，加上今日令人費解的2奈米擴產典禮安排及公布的投資金額，恐怕未來還有許多挑戰，但投資人買不買單，今日股價表現可能已經說明一切。