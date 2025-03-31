台股狂殺906點　3檔高息ETF愈跌愈買成交量霸榜

▲台北股市暴跌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到美國總統川普關稅政策影響，台北股市今（31）日殺聲隆隆，終場收跌906.66點，為史上第4大跌點，不過台股高息ETF買盤持續湧入，包括國泰永續高息（00878）、群益台灣精選高息（00919）與元大高股息（0056）等3檔成交量持續放大，其中00878爆逾32萬張、00919以逾31萬張成交量排名第1、第2大，0056以24.8萬張成交量排第3。

台股ETF成交量前10名排行 [廣告]請繼續往下閱讀... 名次 商品 收盤成交量 1 國泰永續高股息（00878） 320518張 2 群益台灣精選高息（00919） 314318張 3 元大高股息（0056） 248391張 4 群益ESG投等債20+（00937B） 131431張 5 元大美債20年（00679B） 116814張 6 元大台灣價值高息（00940） 101877張 7 國泰20年美債（00687B） 89229張 8 元大台灣50反1（00632R） 79195張 9 元大美債20正2（00680L） 74253張 10 元大滬深300正2（00637L） 66804張

▲資料來源：證交所

法人表示，00919人氣持續高漲，今日台股大跌，00919盤中成交量已來到24萬張，最新一周受益人增加1.3萬人居台股ETF之冠。今年來不管是在受益人數成長、成交量或是報酬率上，00919都是呈現價量齊揚的好表現，觀察其成立以來8次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72、0.72、0.72元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，深受許多投資人、存股族的喜愛，挾著息收保護傘，投資人為了讓存股成本降低，因此有越跌越買、大跌大買的逢低買盤挹注成為最佳人氣王。

細看台股ETF今年以來淨申購前5檔，除了市值型元大台灣50（0050）達905億元最高以外，高息款0056達577億元、00919有539億元、00878也有523億元，而同為市值型的富邦彩吉50（006208）也有381億元。

據元大投信官網顯示，至3月28日0056帳上包含股息收入的可分配收益4.70元、包含資本利得的資本平準金5.92元，以目前配息水準估算，具有配息基礎。