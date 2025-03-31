工具機產業陷生存危機　全台1552人放無薪假

▲外貿協會過去多次率團帶工具機業者前往俄羅斯拓展商機。（圖／翻攝自外貿協會臉書）

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由輝達、特斯拉等科技巨頭掀起的人形機器人新話題，是否象徵台廠機械業者的春燕飛來了？不少工具機小廠、加工廠，從去年底陸續結束營業，3月最新數據顯示，全台放無薪假2873人時，超過半數、1552人是金屬電機工業。台灣機械公會秘書長許文通說，「工具機產業正面臨前所未見的生存威脅！」

CTWANT記者整理，2024年可說是台灣工具機最慘的一年，出口22.18億美元，年減14.8％，較2014年的37.53億美元，足足縮水40%，這代表著全台灣上萬家工廠訂單消失四成；依經濟部數據顯示，機械設備業有99%是中小企業，成了受創最深的族群。而最新數據，今年1到2月工具機累計出口近2.73億美元，年減18.9%，持續惡化中。

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就算是上市櫃公司也不例外，恩德（1528）、福裕（4513）、東台（4526）三家工具機廠，以及傳動系統元件廠全球傳動（4540）去年都出現虧損，其中東台去年每股虧3.56元，全球傳動虧4.97元，都是史上最高，不少企業因匯兌收入勉強躲過赤字。而程泰（1583）集團旗下亞崴（1530）本業也出現虧損，去年合併營收19.18億元，本業虧損0.84億元，靠認列轉投資及業外收入撐腰才轉正。

「上市公司當然不能說看衰景氣，股價會跌，但你看現在的狀況，就知道了」，3月初舉行的台北國際工具機展，主辦單位稱有來自22國、75位國外買主來洽談，世貿一館參展廠商拿著手搖飲，望著展場小貓兩三隻，跟CTWANT記者說，「每年都來『大拜拜』，就是要跟同業打招呼說『我還活著』，明年可能不來了。」

▲總統賴清德與經濟部長郭智輝親自出席3月的工具機展，顯示重視程度。（圖／CTWANT提供）

CTWANT記者整理在工具機展會場上，廠商談論最多的問題，就是美國總統川普的關稅戰、中國廠商的低價傾銷、日本匯率低到產品變便宜，還有歐洲市場一直沒起色，缺工缺料、油電上漲等老問題都沒解決。

「現在是上有鍋蓋、下有鐵板！」程泰集團董事長楊德華表示，鍋蓋是日本的匯率和性價比，品質和性能都比台灣要高一籌，鐵板是來自中國大陸的競爭，不只工具機產業，包括螺絲、鋼鐵、汽車零組件業等傳統產業，去年同樣很慘。

台灣機械公會秘書長許文通表示，儘管2025年工具機產業景氣緩步向上，但「目前的狀況是，訂單可能大多都集中在一些廠商業者，很多小廠、中小企業，在取得國際外銷訂單上的能力偏弱。」

依聯合國報告顯示，俄烏衝突後，未來10年烏克蘭的重建與恢復成本將達到5240億美元。台廠吃得到烏克蘭重建商機？「官員們是不知道烏克蘭跟中國的關係比較好嗎？他還是『一帶一路』的成員耶！」「你知道中國的第一艘航空母艦是誰做的嗎？就是烏克蘭！」業者似笑非笑地問CTWANT記者「烏克蘭到底算不算是『非紅』供應鏈？」烏克蘭總統澤倫斯基今年2月曾表示，希望在未來重建中得到中國方面的支持。

▲中國大陸正虎視眈眈要接下俄羅斯與烏克蘭的重建商機。（圖／新華社）

「原本期待2024年下半年市場景氣會回溫，結果不僅蹲下來、甚至要趴下來。」台中精機董事長黃明和跟CTWANT記者說，去年是台灣精密機械業景氣谷底，不少中小型金屬機械加工廠商接不到訂單，下一代不願接班而結束營業，導致供應鏈不如以往，零件必須自行加工，讓更多沒有自建能力的中小型工具機廠受到衝擊，「產業將走向『大者恆大』，小的可能會退出市場。」

楊德華表示，川普「對等關稅政策」4月明朗後，才能確認台灣工具機產業第二季景氣是否能好轉，若台灣逃不掉加稅、甚至關稅超過20％，就只能在下半年啟動美國設廠計畫。不過，「台灣有能力到美國設廠的工具業者，可能不超過5家。」一家大型業者苦笑著，不知寒冬還要多久。

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