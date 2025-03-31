台中最賺錢醫院撐盤　周邊房市置產與自住並存

▲位於台中市北區的中國醫，為中台灣最賺錢的醫院。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據健保署2022年公布的各醫院財報，中台灣最賺錢的醫院為中國附醫，座落於發展相對成熟的台中市北區，區域內還擁有科博館特區，吸引了大量自住與置產客群。在機能完善，剛性需求強勁下，自住買盤相對穩健。

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根據台慶不動產台中英才梅川加盟店店東周騰霖觀察：「中國醫特區周邊的房市需求，目前新案以小坪數為主，尤其是1至2房的物件，成為不少家長置產給子女就學、未來工作使用，雖然受到信用管制影響置產買盤觀望意味濃厚，但如屬於西區與北區交匯點的新成屋『科博之櫻』為例，1房1廳加車位的租金可以來到2.5萬元。」

▲北區主力總價帶約落在1300萬元～2000萬元間，若總價達3000萬元以上，則以換屋族為主。（圖／記者陳筱惠攝）

在自住住宅市場方面，北區主力總價帶約落在1300萬元～2000萬元間，若總價達3000萬元以上，則以換屋族為主。而在在新建案與中古屋的比較上，反而出現明顯落差，主因除了北區土地相當稀有外，建商品牌力也起到關鍵作用。

以10至20年屋齡的3房物件含平面車位，北區物件價格約落在2000萬元上下，例如「親家時上TOP」，30年左右的3房物件，50坪權狀，整體單價約3字頭，可抓的總價預算就落在1400～1700萬元，與新建案的3房動輒2500萬元以上，仍有相當落差。

▲位於育德園道的「惠宇科博仰森」、「惠宇仰德」為區域指標建案。（圖／資料照）

周騰霖認為：「中部人購屋相當看重建商品牌，北區內「惠宇科博仰森」、「惠宇仰德」為指標建案，屋齡分別為15年、11年，2案都是供給中大坪數物件，權狀落在60~100坪，經過這幾年，都從過去總價2500萬元，總價上升至逼近4000萬元。」

周騰霖也說：「除了土地稀有，北區也受惠於學校眾多，如賴厝國小、曉明女中、台中一中、台中二中、中科大、台體大等學校，周邊藝文空間也相對醞釀文化底蘊，因此無論是生活圈、教育環境的多元性、公園綠地比率等都相當完整，因此，長期來看，中古屋或新成屋，同樣都受到自住客與長期置產客的青睞。」

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