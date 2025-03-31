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0050隨台積電走跌！3拆分情境曝光　百萬受益人後天開始投票

▲▼受美股拖累影響，台股七月第一個交易日依舊疲軟不振，開盤後隨即向下殺再度創下波段新低。圖為證交所盤面圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國內規模最大ETF元大台灣50（0050）分割議案投票正式啟動，投資人可於周三（4月2日）至4月21日透過證券APP進行電子投票，或透過紙本方式郵寄表決票，3月21日前買進0050的投資人都有投票資格。若決議通過，將接續進行分割作業，所持有的0050每股淨值將下降、持有股數上升，總市值不變。

元大投信表示，0050分割議案，有投票資格的投資人於明（1）日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），於4月2日07:00至4月21日23:59，不需通知書即可電子投票，亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），郵寄投票至4月21日下午16:30止。

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0050分割議案通過條件為持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意，若通過，0050將以受益人會議當日（4月24日)基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。舉例而言分割倍數如為1:5，每單位淨值會除以5，而持有股數會除以5，其他倍數亦然。

若分割決議通過，0050將以受益人會議當日（4月24日）基金淨值為基準，採回到發行價36.98元以上之最大整數倍為分割倍數，其淨值、分割倍數對照如下：淨值147.94～184.89元，分割倍數為4倍；淨值184.9～221.87元，分割倍數為5倍；221.88～258.86元，分割倍數為6倍。

0050獲調整費用率及分割議案推動，買氣持續升溫，吸引投資人積極加入，據集保結算所、證交所統計，春節後0050投資人數增加22.2萬人、累積淨申購金額885億元；2月定期定額戶數月增8.6萬至32.5萬，重返定期定額冠軍，反映投資人持續認同ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性，市值型ETF是長線追求資本利得的重要工具。

0050宣布調整經理費及保管費，並啟動分割議案投票後，買氣持續升溫，據集保結算所與證交所資料，投資人數於3月28日當周突破百萬，為首檔達成此里程碑的市值型ETF。

據集保結算所、證交所資料，0050自春節後投資人數8周增加22.2萬人，累積淨申購金額885億元；至2月底定期定額戶數32.5萬，單月增加8.6萬。

元大投信指出，0050現行經理費率架構就規模逾5,000億（不含）至1兆元（含）部分，將再適用0.08%之費率，持續反映其規模成長，經理費持續下降之投資優勢，未來規模逾1兆元部分將再調整至0.05%，有利長期持有。

0050投資台灣上市市值最大50家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股長線成長。未來若執行分割將大幅降低投資門檻，建議距離退休時間長達30至40年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母可優先考慮，規劃0050為核心投資。


 

關鍵字： 0050分割議案ETF元大投信投資人

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