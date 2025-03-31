台股狂跌「一票人臉也綠了」快抱不住　網曝唯一解：良心建議

▲台股下跌狀況，讓許多投資人感到擔憂。（示意圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

台股「跌跌」不休，今（31日）以21254.63點開出，指數大跌348.26點，跌幅1.61％。看到台股的表現，就讓不少股民、投資人感到擔憂，就有網友發文透露，他是All in、抱著不動派，然而現在面對連日下跌的狀況，就感到痛苦，大家都如何度過這段時間呢？貼文曝光後，引發討論。

這名網友在PTT的Stock板上，以「All in抱好抱滿仔怎麼面對連日下跌」為標題發文，提到他是All in派，只要手上有閒錢，就會投入股市。他透露自己會這樣做，是因為過去曾看影片學習，影片說，投資人把錢投入之後，應該採取「抱著不動」的策略，同時要對上漲、下跌視而不見，就是持續投入。

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原PO坦言，當時他看影片，對「報酬率」感到心動，於是才照做，然而現在他才發覺，他似乎太高估自己的承受能力，面對如同無底洞的下跌表現，就讓他覺得很痛苦，大家都是怎麼度過這段時間的呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「本多終勝，你會沒信心就是本不夠」、「不缺錢就擺著」、「買打折的東西，大家都開心」、「生活不受影響，怕什麼」、「成本不夠低」、「抱好抱滿不實際，要抓高低點進出才合乎邏輯」、「薪水下來加碼啊，漲的時候都買了，何況跌了」、「數據就這樣啊，抱10年不賺就抱20年，扛不住是你的問題」。

還有不少網友直言，就是不要看，「刪APP」、「有信心=刪APP，沒信心=出清，搞那麼複雜幹嘛」、「刪APP，認真工作」、「刪APP，上班、吃飯、玩、睡覺」、「買完就刪APP了」、「不要看股市，去玩」、「一鍵出清，不然就把APP刪掉」、「刪APP真的是良心建議，天天這樣煩惱對身心不好。如果有現金壓力就先賣一點，其他的不要多想了」。