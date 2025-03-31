高息ETF績效勝市值　3檔加薪試算大車拼

▲台股示意圖。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

文／知美Jimmy

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！

(2025年03月00919配息0.72元版本)

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高息ETF領息試算（圖／知美Jimmy授權ETtoday新聞雲刊載，下同。）

不知道最近有沒有誰已經開始賣股了？知美自己是以高股息為主、市值型為輔，最後再加上一點點的債券型，完成自己的資產配置，但是有些人喜歡選邊站，最後的尊嚴告訴他，只能ALL IN市值型或是ALL IN高股息，但是歷史的經驗告訴我們，沒有一檔ETF可以從頭贏到尾，今天市值型強、明天高股息強，你不需要選邊站，才可以完成參與所有行情。

持有三檔高股息ETF：0056+878+919，可以月月領配息，只是不少人抨擊，高股息ETF就是左手換右手，ETF除了市值型通通是垃圾，只是盲目的跟著喊口號同時，也要確定一下客觀的數據，今天知美持續幫大家統整，今年台股大跌以來，市值型ETF代表0050、高股息ETF代表0056+878+919的含息總報酬率，今年以來，台積電帳面價格下跌10.61%(2025年1月2日：1065元~2025年3月28日：952元)，所以讓55%都是台積電的0050，含息總報酬率-5.75%，相比之下，0056含息總報酬率+0.46%、00878含息總報酬率+0.54%、00919含息總報酬率+1.03%，高股息ETF是大獲全勝！

市場沒有絕對的行情，更沒有絕對的勝率，你唯一該做的，就是決定好自己的戰略、持續執行、持續修正，最近台股大跌，除了看著帳面虧損哇哇叫以外，你還可以做什麼呢？

第一件事情：觀察自己的風險承受能力，也就是投資的資金，是否超過自己的風險承受能力？今年發生大跌，如果你投入的資金過高，現在你就會開始擔心，如果市場持續下跌，手頭上已經沒有足夠的現金怎麼辦？這就代表你的投入資金比例，已經超過自己的能力，這時候你就應該反思，未來的投資，是不是應該準備更多充裕的資金；相反的，如果市場發生大漲，你能夠參與的持股過低，手頭上的現金太多，那就代表你的投入資金比例太低，或許可以持有更多有信心的商品。

第二件事情：多看書培養自己的耐心，2020年大跌你不敢買進、2022年你不敢買進，現在2025年你依然是完全不敢買進，因為你只是在看到別人賺錢後跟風買進，多看書你就會知道，投資需要承擔風險，但是承擔完必要的風險後，可以讓你創造更多獲利，多看書你就會知道，投資需要長期持有，因為短期的價格難以預測，長期的經濟走勢通常讓人更有信心，多看書你就會知道，投資只是生活的一部分，為了生活你必須有足夠多的防禦資金，才能熬過短則數個月、長則幾十年的經濟寒冬，大跌買進不一定會讓你馬上獲利，但是大跌不敢買進，你怎麼能期望大漲的時候創造更多獲利?

面對大跌，知美的打算是?繼續定期定額、繼續維持紀律，知美沒有打算猜大小猜輸贏，我必須老實說：明天漲還是跌，老子根本不知道，所以我只可以繼續把閒錢投入，繼續維持投資的紀律，每個月定期定額投入台股、美股，持有高股息、市值型、債券型各式各樣的ETF，有人說：台股大跌，你還敢繼續存高股息ETF嗎?知美的回答是：有何不可?不然0050跌更多，你這也不行買那也不行買，那就把錢放在定存裡面吧~

0056/00878/00919，超狂月配10萬加薪表公開！



0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有28.038張，總成本100萬3761元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有84.113張，總成本301萬1246元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有280.374張，總成本1003萬7390元

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有60.000張，總成本130萬1400元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有180.000張，總成本390萬4200元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有600.000張，總成本1301萬4000元



00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有41.667張，總成本95萬0841元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有125.000張，總成本285萬2500元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有416.667張，總成本950萬8341元

＊0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算

＊最近出現大量假帳號冒充知美加你好友！

＊提醒大家：知美不會主動加你好友！

＊提醒大家：知美絕對沒有LINE群組！

＊不保證未來現金股利金額、配息不一定填息

＊歷史績效僅供參考，不保證未來獲利

＊投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控

＊粉專內容無提供任何投資買賣建議

＊投資有風險，買賣前請自行判斷

本文由《知美Jimmy》授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載